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حملة تضبط 25 اعتداء بالحسينية في معان

12/6/2023 11:24:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- كشفت وزارة المياه والري أن سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية أنها نفذت حملة أمنية مع شركة مياه العقبة – مياه الحسينية بالتنسيق مع المنسق الامني وبمرافقة مديرية الامن العام - مركز امن الحسينية حملة اليوم لازالة الاعتداءات المتكررة الاربعاء على الخط الرئيسي المزود للحسينية / معان بمياه الشرب للمواطنين لأستخدامها لتزويد استراحات ومرشات لغسيل السيارات والشاحنات التي تمر من الطريق الصحراوي عمان – العقبة الرئيسي حيث تم ضبط 25 اعتداء على جنبات الطريق وازالتها.
وبالتفاصيل، بينت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة حيث شرعت الكوادر الفنية في شركة مياه العقبة وباسناد من مرتبات مركز امن الحسينية بازالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط باقطار مختلفة لتزويد مرشات لغسيل السيارات واستراحات وفصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الاجراءات القانونية بالخصوص.
وثمنت الوزارة/ سلطة المياه وشركة مياه العقبة تعاون الجهات المختلفة وخاصة وزارة الداخلية والامن العام مركز امن الحسينية ووعي و تعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لانجاح هذه الحملة مؤكدة ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة وكذلك الاجهزة الرسمية.

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