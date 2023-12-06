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البلقاء التطبيقية الرابعة محلياً وضمن الفئة (771-780) على مستوى العالم

12/6/2023 11:24:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حلت جامعة البلقاء التطبيقية في الترتيب الرابع محلياً وفي الفئة (771-780) عالمياً، وفق تصنيف الكيو اس للتنمية المستدامة (QS_Sustainability)، والذي أعلنته مؤسسة كواريلي سيموندز (QS) اليوم الثلاثاء الموافق 5 كانون الأـول 2023.
وبذلك تكون الجامعة قد حققت انجازاً نوعياً في هذا التصنيف الذي ضم عشرة (10) جامعات محلية وهي الجامعة الأردنية (372) وجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية في المرتبة (497)، وجامعة اليرموك في الفئة (741-750)، حيث ضمت القائمة ما يقارب 1400 جامعة عالمية، مقارنة ب (700) جامعة ضمت جامعتين اردنيتين فقط للعام الماضي.
وقد عبر الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس الجامعة عن اعتزازه وسعادته بهذا الانجاز الذي يسجل لجميع العاملين والطلبة في الجامعة، والذي جاء ثمرة الجهود المتواصلة في التعاون والتشبيك مع الجهات المحلية والدولية، متمنياً على الجميع بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق التقدم والتميز على كافة المستويات والصعد من خلال العمل على تعزيز دور الجامعة في الاسهام في تحقيق التنمية المستدامة، كما ببين العجلوني أن التصنيفات العالمية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة أصبحت تشهد اهتماما من قبل مؤسسات التعليم العالي، بحيث تركز على تجذير المسؤولية التي تقع على عاتق الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة، ومن جهة تعمل هذه التصنيفات بمعاييرها ومؤشراتها كخارطة طريق لمؤسسات التعليم العالي للسير قدما في الحفاظ على كوكب الأرض والاسهام في ازدهار المجتمعات.
وقد أكد الاستاذ الدكتور هيثم حمود الشبلي نائب الرئيس لشؤون الاعتماد وضمان الجودة بأن هذا التصنيف العالمي يهدف الى قياس قدرة الجامعات على معالجة التحديات البيئية والاجتماعية ضمن منظومة الحوكمة الرشيدة، حيث يشمل التصنيف عدد من المؤشرات الفرعية بأوزان مختلفة تضم التعليم المستدام والبحوث المستدامة، والاستدامة البيئية، والمساواة وتبادل المعرفة والأثر التعليمي ونسب التوظيف ونوعية الحياة، والحوكمة والشفافية، معربا عن شكره لجميع الكليات الأكاديمة و الوحدات الادارية و المراكز العلمية التي أسهمت في تحقيق هذا الانجاز النوعي.

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