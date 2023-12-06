Thursday, 07 December 2023 09:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عجلون.. عيوب تظهر بطريق رئيس بعد تعبيده بأسبوعين

12/6/2023 11:24:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






تفاجأ سكان وسالكو طريق حي سكرين بمنطقة عنجرة بمحافظة عجلون، بالأضرار التي لحقت بالطريق الذي جرى إعادة تأهيله وتعبيده قبل زهاء أسبوعين، مطالبين بضرورة معالجة تلك العيوب من هبوط أو انتفاخ بطبقة الأسفلت وبدء تشكل الحفر، لا سيما وأن هذا الطريق يعد رئيسا، ويوصل إلى العديد من القرى والتجمعات السكانية.
هذا الحال الذي أصاب الطريق، أدى إلى مخاوف السكان من تكرار الحالة بطرق يجري تعبيدها في جميع مناطق المحافظة، لافتين إلى أن عملية تعبيد الطرق في الأجواء الباردة والممطرة ستكون بجودة أقل، ما يستدعي طرح العطاءات مع مطلع العام وبدء التنفيذ خلال أشهر الصيف.
واستهجن حسين فواز ما حل بالطريق في أقل من أسبوعين على انتهاء إعادة إنشائه وتعبيده، لافتا إلى بدء تشكل الحفر وهبوطات في أجزاء منه، وانتفاخ في أجزاء أخرى، متوقعا أن يشهد الطريق المزيد من الأضرار مع تعمق الشتاء وهطول الأمطار الغزيرة.
ويقول المواطن عدي الصمادي إن ما حدث للطريق يؤكد أنه جرى بمواصفات فنية غير مطابقة، وكما يبدو فإن سماكة طبقة الأسفلت لا تتجاوز 2 سم، في حين يفترض أن لا تقل عن 5 سم، مؤكدا أن بقاءه على وضعه الحالي من دون إعادة تعبيده بمواصفات جيدة، فإنه لن يدوم لأكثر من الموسم المطري الحالي.
ويقول حسين الزغول إن الجهة المقصرة هي من يجب أن تتحمل المسؤولية عن هذه العيوب التي لحقت بالطريق بهذه السرعة، إذ لم يمض على تعبيده حتى اللحظة سوى أسبوعين، داعيا بلدية عجلون الكبرى إلى معالجة المشكلة جذريا، والمتابعة مع المقاول الذي نفذ الطريق.
ويؤكد أحد المصادر أن العمل بهذا الطريق جاء بعد أن تم تخصيص مبلغ 250 ألف دينار كمنحة لبلدية عجلون والتي أعقبت زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية للمحافظة توفيق كريشان ومطالبة السكان له بإعادة إنشائه.
وأشار المصدر إلى أن الطريق يبدأ من المثلث الواقع على الطريق الرئيس وسط عنجرة، ويصل إلى منطقة الخشيبة، لافتا إلى أنه يخدم تجمع قرى الصفا ومناطق راجب وبلاص.
من جهته، أقر رئيس بلدية عجلون حمزة الزغول، بوجود بعض الأخطاء في الطريق الذي ما يزال يجري العمل به، مؤكدا أن ما حل به من أضرار هي من مسؤولية المقاول وليس مسؤولية البلدية التي لم تتسلم الطريق بعد.
وأكد أنه لن يتم القبول بمعالجة الأضرار عن طريق الترقيع، ولن يتم القبول إلا بمعالجة جيدة وجذرية للأخطاء في عملية التعبيد لتكون بمواصفات ومقاييس فنية عالية الجودة من دون أي أخطاء، محملا المقاول مسؤولية ما ظهر من عيوب.
وأكد أن البلدية لن تقبل إلا بإزالة كامل الأجزاء المتضررة من الطريق وإعادة تعبيدها من جديد، لافتا إلى أن مشرفي البلدية كانوا بمتابعة مستمرة للأعمال الجارية، إلا أنهم تفاجؤوا بما حدث بعد فترة وجيزة من أعمال التعبيد، مشيرا إلى أن البلدية لم ولن تصرف أي مطالبة مالية للمقاول إلا بعد التأكد من إصلاح الأضرار وتصويب الأخطاء.
وزاد أن مدة العطاء هي 100 يوم، مؤكدا أن المعالجة للطريق ستتم وفق ما تقتنع به البلدية ويرضي السكان، لافتا إلى أنه سيتم تكليف لجنة فنية متخصصة للكشف عن الطريق، وعلى نفقة المقاول، بهدف تحديد الأخطاء ووضع التوصيات والحلول المناسبة.
إلى ذلك، أكد الزغول أن البلدية وضعت هذا العام خطة تمت بشكل مختلف عن الأعوام السابقة، بحيث ركزت على معالجة بعض المشاكل التي كانت تؤرق البلدية خلال فصل الشتاء وتستنزف جهود الكوادر العاملة في الميدان من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها تقليل نسبة حوادث مداهمة المياه وتشكل السيول.
وكشف انه تم مؤخرا إنجاز مشاريع لتصريف مياه الأمطار في منطقة عين جنا إضافة إلى إعادة إنشاء وصيانة العديد من المقاطع في منطقتي عجلون وعنجرة، مشيرا إلى أن الخطة التي أعدت بشكل متكامل تضمنت فتح غرفة عمليات رئيسة في مركز البلدية بوسط مدينة عجلون، إضافة إلى خمس غرف فرعية في مناطقها (عنجرة، عجلون، عين جنا، الروابي، الصفا) وذلك بغية التعامل مع الحالات الطارئة وتلقي الشكاوى والملاحظات من المواطنين للتعامل معها وإيصالها للجهات المختصة.

MENAFN06122023000072011014ID1107549809

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث