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الهيئة البحرية: تكييف الإجراءات مع المتغيرات لتبقى موانئ العقبة مفتوحة

12/6/2023 11:24:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






وسط الحديث عن "مخاطر محتملة" على حركة السفن في البحر الأحمر، تزامنا مع "تهديدات الحوثيين"، التي تستهدف السفن الإسرائيلية، وإمكانية تأثير ذلك على الحركة التجارية والاقتصادية عالميا، تواصل حركة الملاحة البحرية بموانئ العقبة نشاطها وسيرها بشكل آمن وبانسيابية، دون تأخير في وصول البواخر أو إلغاء.
ويؤكد مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس البحري عمر الدباس أن الحركة الملاحية ووصول البواخر إلى موانئ العقبة تسير وفق برامجها ومواعيدها المحددة، من دون تأخير أو إلغاء.
وقال الدباس لـ "الغد"، إن حركة المناولة في موانئ العقبة تسير بشكل متواصل وكالمعتاد، في وقت تعتزم فيه الهيئة البحرية الأردنية توطيد العلاقة المينائية مع الموانئ العالمية الهامة، بهدف تسهيل إجراءات البواخر وتحسين بيئة الاستثمار في العقبة وتحفيز المستثمرين الحاليين وضخ استثمارات جديدة، عبر تعظيم الاستفادة من منظومة النقل البحري المتقدمة.
وأنشئت الهيئة البحرية الأردنية بموجب قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم (47) لعام 2002 في العام 2002 بهدف إدارة وتنظيم ومراقبة قطاع النقل البحري بجميع عناصره ومكوناته بصورة أكثر فعالية وأعلى كفاءة حسب أفضل الممارسات الدولية من خلال قيامها بمهامها كدولة علم لتسجيل السفن تحت العلم الأردني والقيام بالرقابة والتفتيش على تلك السفن داخل وخارج المياه الإقليمية وإصدار الوثائق الرسمية والشهادات البحرية للعاملين في القطاع البحري، بالإضافة إلى مهامها كدولة ميناء من خلال التفتيش على السفن الأجنبية التي تؤم ميناء العقبة والتأكد من التزامها بالمعايير والمتطلبات الدولية إلى جانب مهامها كدولة ساحلية للرقابة على المياه الإقليمية وتأمين سلامة الملاحة للسفن من خلال الاتصالات اللاسلكية بين برج المراقبة وتلك السفن وإعطاؤها الإذن بالدخول أو السفر حيث تعتبر الهيئة هي المشرفة على المنفذ البحري الوحيد للأردن.
وأشار الدباس إلى أن الهيئة ستشهد انطلاقة جديدة خاصة في تمتين العلاقات مع الموانئ العالمية، إلى جانب الأمن والسلامة وحماية البيئة البحرية وبناء الطاقات والقدرات البشرية، مع التركيز على التعليم البحري الذي أصبحت سمعته عالميا خصوصا بعد أن أثبتت كوادر الهيئة قدرتها الفائقة على إدارة دفة المرحلة، وضمنت تزويد الوطن والمواطن والتاجر بكل المستلزمات، بانسيابية مرنة خلال الفترة التي عاشها العالم، إبان جائحة كورونا وانعكاساتها ومخاطرها السلبية على اقتصاديات الدول، حيث تناغمت إجراءات الهيئة كليا مع كافة المتغيرات لتبقى موانئ العقبة مفتوحة أمام السفن التجارية التي تؤمها بدون توقف، وحافظت على الأمن الغذائي والصحي الوطني وديمومة النقل البحري، لافتا إلى أن الهيئة ستركز خلال المرحلة القادمة على ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، من خلال رفع مؤشر التسهيلات وأداء الخدمات والإجراءات المينائية واللوجستية.
وقال الدباس إن ميناء العقبة في العام الماضي أمهُ 2107 بواخر على جميع مرافق وأرصفة الموانئ في وقت تم حجز ومنع 12 باخرة من السفر لأسباب فنية وبيئية و169 مخالفة للبواخر خلال العام الماضي، وتم التحقيق في 16 حادثا بحريا، مشيرا أنه تم التفتيش على 331 باخرة خلال العام الماضي 2022 وفق الاتفاقيات الدولية للرقابة على الموانئ في وقت تم الكشف على 1118 قطعة بحرية في المياه الإقليمية من القوارب بكافة أشكالها وإصدار 379 تصريح عمل صيانة أو تزويد.
وبين أن الهيئة ستواصل عملها بحرفية، عبر خبرات كوادرها لتسهيل منح رخص ممارسة العمل في جميع أنشطة القطاع البحري، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به، إضافة إلى تسجيل السفن تحت العلم الأردني، والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش البحري على السفن والمعدات البحرية داخل موانئ العقبة وضمن المياه الإقليمية الأردنية، وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
وحسب الدباس، فإن الهيئة ستتولى التحقيق في الحوادث والكوارث البحرية، ضمن المياه الإقليمية الأردنية وعلى متن السفن الأردنية أينما وجدت، بالتعاون التام مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، حيث تتولى الهيئة ممارسة صلاحيات دائرة ميناء العقبة المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء السفن لمتطلبات الأمن والصحة وحماية البيئة والاتصالات البحرية اللاسلكية بين السفن والهيئة، بالإضافة إلى مواجهة آثار الحوادث والكوارث البحرية وحجز السفن المخالفة، مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتنظيم دخول السفن إلى المياه الإقليمية والبحث عن الأشياء الساقطة في البحر واستيفاء الرسوم والأجور والبدلات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، مؤكدا على كل ما من شأنه النهوض والارتقاء بعمل الهيئة البحرية الأردنية وقطاع النقل البحري.
وأضاف الدباس أن الهيئة ستتابع وضمن صلاحياتها ملف التعليم والتدريب البحري بشكل كامل، والعمل على تعديل أي تعليمات أو إجراءات للارتقاء بسمعة الشهادة الأهلية البحرية الأردنية، وبما يكفل إنهاء مشكلة إلغاء اعتراف دولة الإمارات العربية الشقيقة بالشهادة الأهلية البحرية الأردنية قريبا جدا، بما في ذلك الإشراف على نشاطات معاهد التعليم والتدريب البحري في المملكة، من خلال إجراء الامتحانات وإصدار الشهادات للعاملين في البحر وفق الأصول ومراجعة المتطلبات اللازمة لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري وبرامجها ومناهجها، إلى جانب دراسة وتقييم المتطلبات الفنية اللازمة لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري طبقا للاتفاقيات الدولية والكشف الدوري عليها.
وأكد أن الهيئة ستقوم بدراسة جميع التعليمات والإجراءات المنظمة لعمل الهيئة وتعديل ما يحتاج منها، وتقييم الاتفاقيات الدولية البحرية الموقعة، وتفعيلها بشكل كامل، لمواكبة التطورات وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية البحرية الموقعة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى المحافظة على الكفاءات البحرية والإدارية الأردنية، وتأهيلها وتمكينها بالعلم والمعرفة، إيمانا من الهيئة بالقدرة والكفاءة العالية التي يتمتعون بها، وحثهم على العمل بروح الفريق الواحد.
ونوه المهندس الدباس إلى مباشرة الهيئة بإجراءات أتمتة الخدمات التي تقدمها، لمواكبة التطور والارتقاء بالعمل إيمانا منها بأهمية التكنولوجيا، والبدء بإجراءات الدفع الإلكتروني تسهيلا على متلقي الخدمة، وستقوم بمتابعة موضوع إصدار القانون البحري الأردني للعمل، ليكون مواكبا للعصر وللتطورات التي وصل إليها قطاع النقل البحري عالميا، بغية تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه العاملين في الهيئة ومتلقي الخدمة.

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