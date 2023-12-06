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كورنيش البحر الميت.. تأخر الإنجاز يفوت فرصا استثمارية

12/6/2023 11:24:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






ما يزال مشروع كورنيش البحر الميت يواجه تأخرا في افتتاحه أمام فرص الاستثمار، نتيجة عدم اكتمال أعمال الصيانة والتأهيل التي فرضت عليه قبل الانتهاء منه، نتيجة استخدام موقعه كمنطقة للحجر الصحي خلال جائحة "كورونا"، وما الحقه ذلك من أضرار أجلت انطلاقته.
وكان من المتوقع أن تنتهي أعمال الصيانة العام الماضي، إلا أنه ولغاية الآن لا وجود لأي مؤشرات بتحقيق ذلك، في وقت تؤكد فيه الجهات القائمة على المشروع أنه سيتم المباشرة بأعمال الصيانة منتصف العام المقبل.
لحين ذلك، سيبقى المشروع غير مكتمل، وستؤجل آمال علقت عليه بالنهوض بالمنطقة، بينما هناك أحاديث تدور حول فرص استثمارية ربما تضيع نتيجة هذا التأخر.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 21 آب(أغسطس) من العام الماضي، على قيام شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، بتنفيذ أعمال تأهيل موقع كورنيش البحر الميت ومعالجة الأضرار الناتجة عن استخدامه كموقع للحجر الصحي خلال جائحة كورونا.
ويعد مشروع كورنيش البحر الميت الذي بوشر العمل به عام 2016 أحد أهم المشاريع السياحية التي نفذت للنهوض بالمنطقة وتطويرها بالشكل الذي يليق بمكانتها كأحد الوجهات السياحية الفريدة على مستوى العالم.
ويبين الرئيس التنفيذي لجمعية أصدقاء البحر الميت زيد السوالقة أن منطقة البحر الميت بما تتمتع به من ميزات فريدة جعل منها قبلة مهمة للسياحة العالمية، الأمر الذي يستوجب العمل على تطوير المنطقة والارتقاء بها بالشكل الذي يليق بمكانتها، مؤكدا على أهمية افتتاح مشروع الكورنيش لتحقيق هذا الهدف كونه يشكل إضافة نوعية في مجال السياحة والترفيه والاستثمار في منطقة البحر الميت.
ويضيف أن مشروع الكورنيش في حال افتتاحه سيحقق نقلة نوعية في الخدمة السياحية المقدمة للزوار والمتنزهين، إضافة إلى إنعاش الاستثمار في القطاع بما يضمن تحفيز القطاع السياحي وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة.
ويشدد السوالقة على ضرورة الإسراع في أعمال تأهيل المشروع ليتسنى افتتاحه أمام الحركة السياحية والمسثمرين الذين ينتظرون بفارغ الصبر الانتهاء من أعمال التأهيل، لافتا إلى أن المشروع يوفر فرصا استثمارية عديدة في قطاعات الفندقة والمنتجعات السياحية والمطاعم والشاليهات والخدمات العلاجية.
ويؤكد رئيس بلدية سويمة عيسى الجعارات أن مشروع كورنيش البحر الميت يعد أهم متنفس للأردنيين في منطقة البحر الميت، بما يوفره من خدمات بنى تحتية متكاملة كالطرق والممرات والساحات والأرصفة ومواقف السيارات ومحطات معالجة وتحلية المياه والصرف الصحي والكهرباء والشاطئ العام والمدرج، إضافة إلى الفرص الاستثمارية العديدة والتي ستوفر في حال تم استغلالها الآلاف من فرص العمل.
ويبين "كان من المفترض أن يتم افتتاح المشروع عام 2020، إلا أنه تأخر بسبب جائحة كورونا"، مضيفا، "أن استغلال المشروع خلال الجائحة واستخدامه كمنطقة للعزل الصحي الحق ضررا بالبنية التحتية الأمر الذي فوت فرصة ثمينة للنهوض بالقطاع السياحي والاقتصادي في المنطقة".
ويشدد الجعارات على ضرورة الإسراع في تأهيل المشروع ليكون ركيزة لتطوير وتنمية المنطقة وخلق فرص عمل للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة المتفشية بالمنطقة.
من جانبها، أوضحت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية أن مشروع الكورنيش أو الممشى البحري والواقع في الجزء الشمالي من البحر الميت بطول 2.1 كلم قد تم التخطيط له بما يلبي طموحات السياحة الداخلية والخارجية ومتطلبات المستثمرين خاصة المحليين منهم وبكلفة إجمالية بلغت (22) مليون دينار أردني، حيث تم الانتهاء من إعداد المخطط الشمولي للمنطقة التنموية في عام2011 والذي تتم مراجعته دوريا بما يضمن تهيئة عناصر البيئة الاستثمارية واستدامتها كخدمات البنية التحتية والفوقية اللازمة لاستقطاب الفئات المستهدفة للاستثمار في مجال الأنشطة والمشاريع السياحية في إطار المخطط الشمولي للمنطقة وتوفير فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي في مختلف تلك الأنشطة والمشاريع السياحية.
وأوضحت في ردها على استفسارات "الغد" أن مراحل تنفيذ مشروع الكورنيش مرت بمرحلتين: الأولى بدأت في عام 2012، وشملت تنفيذ أعمال تسوية الأراضي والأعمال التمهيدية للبنى التحتية، والثانية بدأت في عام 2015 وامتدت لغاية نهاية العام 2019، وشملت إنشاء البنى التحتية والفوقية وتوفير الخدمات العامة والشوارع ومحطات تنقية المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها، إضافة إلى عناصر تجميل الموقع اللازمة لجعله منطقة جاذبة للاستثمارات السياحية والخدمية المساندة ومهيأة لاستقبال السياحة الداخلية والخارجية.
وبينت أنه ونظرا للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والفوقية في منطقة الكورنيش نتيجة استخدامها كمنطقة للعزل والحجر الصحي خلال فترة جائحة كورونا (Covid-19)؛ فقد عملت المجموعة لاحقا على دراسة وتقدير الأضرار الناتجة، وكان لا بد من وضع آلية لإصلاحها وإجراء أعمال الصيانة من خلال إعداد وثيقة الشروط والمواصفات الفنية لدعوة عطاء صيانة كورنيش البحر الميت، وتم طرح العطاء للمرة الأولى بتاريخ (11/ 6 /2023)، وتم إعادة طرح العطاء للمرة الثانية بتاريخ (13 /8/ 2023)، ولم يتم التنفيذ لأسباب خارجة عن إرادة المجموعة تتمثل في عدم تحقق الشروط والمتطلبات بحسب نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه وسيتم طرح عطاء فني يسبق العطاء الرئيس لغايات تحديد وتقدير المشاكل الفنية بشكل مؤكد ليصار الى عكس النتائج على جداول الكميات بالعطاء الرئيسي، ومن المتوقع البدء بأعمال الصيانة والتأهيل للمشروع خلال النصف الأول من العام القادم 2024.
وأضافت المجموعة، أن المشروع بعد الانتهاء من أعمال التأهيل سيتيح المجال للعديد من الاستثمارات النوعية والجديدة صغيرة ومتوسطة الحجم، وسيكون لها دور مهم في إيجاد تنوع في الخدمات والأنشطة السياحية المتكاملة كالمقاهي والمطاعم وخدمات الضيافة وأماكن الترفيه وعربات الطعام المتنقلة وبعض المحلات التجارية، وهي بمجملها تشكل الفرص الاستثمارية المحتملة التي يوفرها المخطط الشمولي لمنطقة الكورنيش.

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