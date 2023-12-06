مهرجان الصقور ينهي التأهيلية

(MENAFN
- Al Watan) اُختتمت، الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح (لمسافة 400 متر) في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، ضمن فئات المُلاك والمُلاك المفتوح والمحترفين السعوديين، استعداداً لانطلاق الأشواط النهائية (كؤوس المؤسس)، بداية من غد الخميس وعلى مدى أسبوع، وتتضمن ثلاثة أيام للدوليين تليها أربعة أيام للسعوديين.
وأقيم اليوم التاسع من المهرجان، الذي يُنظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)؛ ستة أشواط للسعوديين، تنافس خلالها 286 صقراً، وأسفرت عن فوز الصقّار جابر بن محمد المري في شوط فئة جير تبع فرخ مُلاك بصقره (عون)، تلاه فهد بن محمد الدوسري بالصقر (FM3)، وصالح بن محيسن المطيري بصقره (عقال)، فيما فاز عبدالله بن فهد الهدار بالصقر (هتاش) بالشوط الثاني للفئة ذاتها، مسجلاً رقماً قياسياً في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور منذ انطلاقته قبل تسعة أيام، في زمن قدره 16.788 ثانية، وحلَّ ثانياً بصقره (تم) عبدالعزيز بن سفر العتيبي، وحمد بن مدعث الدوسري بالصقر (وعد) ثالثاً.
وتصدر الصقّار سليمان بن سالم الشمري الترتيب في الشوط الأول لفئة جير تبع قرناس مُلاك بالصقر (حائل)، وجاء عبدالعزيز بن سفر العتيبي بصقره (KM) في المركز الثاني، ومحمد بن جابر المري ثالثاً بالصقر (ملاك)، بينما حقق الصقّار سالم بن خالد السبيعي بصقره (المحامي) المرتبة الأولى في الشوط الثاني للفئة ذاتها، تلاه فهد بن خالد العتيبي بالصقر (غارة)، وبالصقر (FM1) فهد بن محمد الدوسري.
وحصد الصقّار محمد بن سعيد المطيري المركز الأول في شوط فئة جير تبع فرخ مُلاك مفتوح بصقره (الفايز)، وجاء ثانياً بالصقر (المنتبه) لؤي بن إبراهيم التركي، ثم فيصل بن أديب المرزوقي بصقره (100)، أما شوط فئة جير تبع قرناس مُلاك مفتوح ففاز به الصقّار عمر بن عبدالعزيز التويم من خلال الصقر (GP)، وحل ثانياً بصقره (قولدن) عبدالله بن محمد العجمي، وجاء بالصقر (غنتوت) فيصل بن محمد العقيلي ثالثاً.
MENAFN06122023000089011017ID1107549794
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.