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مهرجان الصقور ينهي التأهيلية

12/6/2023 11:23:10 PM
(MENAFN- Al Watan) اُختتمت، الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح (لمسافة 400 متر) في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، ضمن فئات المُلاك والمُلاك المفتوح والمحترفين السعوديين، استعداداً لانطلاق الأشواط النهائية (كؤوس المؤسس)، بداية من غد الخميس وعلى مدى أسبوع، وتتضمن ثلاثة أيام للدوليين تليها أربعة أيام للسعوديين.
وأقيم اليوم التاسع من المهرجان، الذي يُنظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)؛ ستة أشواط للسعوديين، تنافس خلالها 286 صقراً، وأسفرت عن فوز الصقّار جابر بن محمد المري في شوط فئة جير تبع فرخ مُلاك بصقره (عون)، تلاه فهد بن محمد الدوسري بالصقر (FM3)، وصالح بن محيسن المطيري بصقره (عقال)، فيما فاز عبدالله بن فهد الهدار بالصقر (هتاش) بالشوط الثاني للفئة ذاتها، مسجلاً رقماً قياسياً في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور منذ انطلاقته قبل تسعة أيام، في زمن قدره 16.788 ثانية، وحلَّ ثانياً بصقره (تم) عبدالعزيز بن سفر العتيبي، وحمد بن مدعث الدوسري بالصقر (وعد) ثالثاً.
وتصدر الصقّار سليمان بن سالم الشمري الترتيب في الشوط الأول لفئة جير تبع قرناس مُلاك بالصقر (حائل)، وجاء عبدالعزيز بن سفر العتيبي بصقره (KM) في المركز الثاني، ومحمد بن جابر المري ثالثاً بالصقر (ملاك)، بينما حقق الصقّار سالم بن خالد السبيعي بصقره (المحامي) المرتبة الأولى في الشوط الثاني للفئة ذاتها، تلاه فهد بن خالد العتيبي بالصقر (غارة)، وبالصقر (FM1) فهد بن محمد الدوسري.
وحصد الصقّار محمد بن سعيد المطيري المركز الأول في شوط فئة جير تبع فرخ مُلاك مفتوح بصقره (الفايز)، وجاء ثانياً بالصقر (المنتبه) لؤي بن إبراهيم التركي، ثم فيصل بن أديب المرزوقي بصقره (100)، أما شوط فئة جير تبع قرناس مُلاك مفتوح ففاز به الصقّار عمر بن عبدالعزيز التويم من خلال الصقر (GP)، وحل ثانياً بصقره (قولدن) عبدالله بن محمد العجمي، وجاء بالصقر (غنتوت) فيصل بن محمد العقيلي ثالثاً.

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