المسار السريع ينهي إجراءات ضيوف المونديال

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الرياضة، ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA التي ستحتضنها مدينة جدة، وذلك لتسهيل دخول جماهير الأندية المشاركة، وتحقيق رغبتهم في حضور المباريات، بينما أنهى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة استعداداته لاستقبال الفرق المشاركة، حيث سيتم توفير جميع الخدمات والتسهيلات للواصلين عبر منظومة متكاملة من الخدمات بالتعاون مع الجهات الأمنية والتشغيلية.
أفضل تجربة
تهدف وزارة الخارجية مع وزارة الرياضة بإطلاقها ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA إلى تسهيل إجراءات السفر للمملكة لعشاق كرة القدم، لحضور مباريات المونديال، وتوفير أفضل تجربة ممكنة للجماهير لزيارة المملكة، ومساندة أنديتهم المشاركة في المحفل العالمي الكبير، حيث يمكن لحاملي تذاكر المونديال التقدم بطلب الحصول على التأشيرة عبر الموقع الإلكتروني.
خدمات مميزة
رفع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجاهزية من خلال توظيف القدرة التشغيلية وكفاية الكوادر البشرية وتهيئة صالات السفر للزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال موسم البطولة، حيث تتوافر في الصالة رقم ((1)) 220 منصة، لإنهاء إجراءات المسافرين، منها 80 جهازًا للخدمة الذاتية، و114 منصة للجوازات، و46 بوابة سفر مرتبطة بجسور الركاب. كما تم العمل على توفير خدمات مميزة للضيوف مثل المسارات الخاصة وخدمة النقل وغيرها. وخصصت مطارات جدة خدمة ((المسار السريع))، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الفرق والشخصيات المهمة من الأندية المشاركة في البطولة والإعلاميين والمشجعين (حاملي تذاكر البطولة)، حيث توفر هذه الخدمة انتقالهم من الطائرة إلى منصة الجوازات، التي تمّكنهم من إنهاء إجراءاتهم خلال دقائق دون الحاجة للانتظار، وتم تزيين المسار بهوية البطولة، مع وجود عدد من الموظفين به للإرشاد والمساعدة بعدة لغات، بالإضافة إلى توفير كاونتر معلومات بالقرب من حوض الأسماك (الأكواريوم)، وموظفين من وزارة الرياضة، إلى جانب توفير ((سيارات فارهة))، لتتيح للقادمين الانتقال عبر وسيلة مواصلات مريحة من المطار إلى الملعب والعكس من خلال مكاتب مخصصة للخدمة في صالة السفر.
مواقع للمشجعين
خصصت مواقع للمشجعين في مناطق المغادرة الداخلية والدولية في الصالة رقم ((1))، لتنظيم فعاليات متنوعة بها، وتوزيع جوائز قيمة على الفائزين، تشمل أجهزة هواتف ذكية وألعابا إلكترونية، إلى جانب تزيين الصالة بشعارات البطولة، مما يعطي المكان طابعًا خاصًا واحتفاليًا. كما تم إنتاج فيلم ترويجي إبداعي للاحتفال بكأس العالم للأندية 2023، لعرضه عبر شاشات ضخمة في مناطق مختلفة من المطار، بهدف توفير تجربة مميزة وتفاعلية للجماهير.
وتتضمن الشاشات مشاهد من مباريات البطولة، ووصول اللاعبين والفرق والجماهير إلى جدة عبر المطار، بالإضافة إلى عرض مشاهد لأهم المعالم السياحية بجدة. تأتي الخدمات والتسهيلات كجزء من الاستعدادات الشاملة التي تقوم بها مطارات جدة، لضمان تجربة مريحة ومميزة للمسافرين والجماهير خلال فترة إقامة البطولة، وتعكس هذه الجهود الالتزام بتقديم أفضل الخدمات، وتحقيق رضا ضيوف مونديال الأندية.
-تأشيرة إلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية
-220 منصة لإنهاء إجراءات ضيوف المونديال في الصالة ((1)) بمطار الملك عبدالعزيز
-80 جهازًا للخدمة الذاتية وفرتها إدارة المطار بالصالة
-114 منصة للجوازات لتسهيل إنهاء إجراءات الأندية والجماهير
-مطارات جدة خصصت خدمة ((المسار السريع)) لضمان سرعة إنهاء الإجراءات
-مواقع خاصة للجماهير في الصالة رقم ((1)) بالمطار
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