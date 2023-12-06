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المسار السريع ينهي إجراءات ضيوف المونديال

12/6/2023 11:23:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الرياضة، ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA التي ستحتضنها مدينة جدة، وذلك لتسهيل دخول جماهير الأندية المشاركة، وتحقيق رغبتهم في حضور المباريات، بينما أنهى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة استعداداته لاستقبال الفرق المشاركة، حيث سيتم توفير جميع الخدمات والتسهيلات للواصلين عبر منظومة متكاملة من الخدمات بالتعاون مع الجهات الأمنية والتشغيلية.
أفضل تجربة
تهدف وزارة الخارجية مع وزارة الرياضة بإطلاقها ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA إلى تسهيل إجراءات السفر للمملكة لعشاق كرة القدم، لحضور مباريات المونديال، وتوفير أفضل تجربة ممكنة للجماهير لزيارة المملكة، ومساندة أنديتهم المشاركة في المحفل العالمي الكبير، حيث يمكن لحاملي تذاكر المونديال التقدم بطلب الحصول على التأشيرة عبر الموقع الإلكتروني.
خدمات مميزة
رفع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجاهزية من خلال توظيف القدرة التشغيلية وكفاية الكوادر البشرية وتهيئة صالات السفر للزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال موسم البطولة، حيث تتوافر في الصالة رقم ((1)) 220 منصة، لإنهاء إجراءات المسافرين، منها 80 جهازًا للخدمة الذاتية، و114 منصة للجوازات، و46 بوابة سفر مرتبطة بجسور الركاب. كما تم العمل على توفير خدمات مميزة للضيوف مثل المسارات الخاصة وخدمة النقل وغيرها. وخصصت مطارات جدة خدمة ((المسار السريع))، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الفرق والشخصيات المهمة من الأندية المشاركة في البطولة والإعلاميين والمشجعين (حاملي تذاكر البطولة)، حيث توفر هذه الخدمة انتقالهم من الطائرة إلى منصة الجوازات، التي تمّكنهم من إنهاء إجراءاتهم خلال دقائق دون الحاجة للانتظار، وتم تزيين المسار بهوية البطولة، مع وجود عدد من الموظفين به للإرشاد والمساعدة بعدة لغات، بالإضافة إلى توفير كاونتر معلومات بالقرب من حوض الأسماك (الأكواريوم)، وموظفين من وزارة الرياضة، إلى جانب توفير ((سيارات فارهة))، لتتيح للقادمين الانتقال عبر وسيلة مواصلات مريحة من المطار إلى الملعب والعكس من خلال مكاتب مخصصة للخدمة في صالة السفر.
مواقع للمشجعين
خصصت مواقع للمشجعين في مناطق المغادرة الداخلية والدولية في الصالة رقم ((1))، لتنظيم فعاليات متنوعة بها، وتوزيع جوائز قيمة على الفائزين، تشمل أجهزة هواتف ذكية وألعابا إلكترونية، إلى جانب تزيين الصالة بشعارات البطولة، مما يعطي المكان طابعًا خاصًا واحتفاليًا. كما تم إنتاج فيلم ترويجي إبداعي للاحتفال بكأس العالم للأندية 2023، لعرضه عبر شاشات ضخمة في مناطق مختلفة من المطار، بهدف توفير تجربة مميزة وتفاعلية للجماهير.
وتتضمن الشاشات مشاهد من مباريات البطولة، ووصول اللاعبين والفرق والجماهير إلى جدة عبر المطار، بالإضافة إلى عرض مشاهد لأهم المعالم السياحية بجدة. تأتي الخدمات والتسهيلات كجزء من الاستعدادات الشاملة التي تقوم بها مطارات جدة، لضمان تجربة مريحة ومميزة للمسافرين والجماهير خلال فترة إقامة البطولة، وتعكس هذه الجهود الالتزام بتقديم أفضل الخدمات، وتحقيق رضا ضيوف مونديال الأندية.
-تأشيرة إلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية
-220 منصة لإنهاء إجراءات ضيوف المونديال في الصالة ((1)) بمطار الملك عبدالعزيز
-80 جهازًا للخدمة الذاتية وفرتها إدارة المطار بالصالة
-114 منصة للجوازات لتسهيل إنهاء إجراءات الأندية والجماهير
-مطارات جدة خصصت خدمة ((المسار السريع)) لضمان سرعة إنهاء الإجراءات
-مواقع خاصة للجماهير في الصالة رقم ((1)) بالمطار

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