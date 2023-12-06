كانتي يسعد العميد

(MENAFN
- Al Watan) استعاد الاتحاد خدمات لاعب وسطه، الفرنسي نجولو كانتي، بعد مشاركته في تدريبات فريقه عقب تعافيه من الإصابة، ما يمثل دفعة معنوية هائلة كبيرة قبل كأس العالم للأندية 2023.وغاب كانتي عن صفوف العميد بعد تعرضه للإصابة قبل نحو 3 أسابيع، ولم يشارك النجم الفرنسي بقميص العميد منذ مباراة أبها ضمن الجولة الـ 13 لدوري روشن السعودي للمحترفين، في الـ10 من نوفمبر الماضي.
وبات كانتي جاهزا من الناحية الطبية لخوض مباراة ضمك اليوم، لحساب الجولة الـ16 للدوري، وأصبح اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة أوكلاند سيتي النيوزلندي الثلاثاء المقبل في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية.
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