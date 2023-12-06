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كانتي يسعد العميد

12/6/2023 11:23:10 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد الاتحاد خدمات لاعب وسطه، الفرنسي نجولو كانتي، بعد مشاركته في تدريبات فريقه عقب تعافيه من الإصابة، ما يمثل دفعة معنوية هائلة كبيرة قبل كأس العالم للأندية 2023.وغاب كانتي عن صفوف العميد بعد تعرضه للإصابة قبل نحو 3 أسابيع، ولم يشارك النجم الفرنسي بقميص العميد منذ مباراة أبها ضمن الجولة الـ 13 لدوري روشن السعودي للمحترفين، في الـ10 من نوفمبر الماضي.
وبات كانتي جاهزا من الناحية الطبية لخوض مباراة ضمك اليوم، لحساب الجولة الـ16 للدوري، وأصبح اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة أوكلاند سيتي النيوزلندي الثلاثاء المقبل في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية.

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