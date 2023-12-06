Thursday, 07 December 2023 09:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اضطراب الذهان العقلي الأعلى انتشارا

12/6/2023 11:19:25 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت إحصائية جديدة عن المصابين باضطرابات عقلية ونفسية حادة في المملكة للربع الأول والثاني لعام 2023، شملت أكثر الاضطرابات وهي: الذهان العقلي، ثنائي القطب الوجداني، الاكتئاب المتوسط إلى الشديد، وسجل مصابو جدة الأعلى في الاضطراب العقلي الحاد، حيث بلغ عددهم 11991 مريضا، تليها الرياض بـ8544 مريضا، وهو أعلى الاضطرابات انتشارا، يليه الاكتئاب -المتوسط إلى الشديد- بالمقابل يظهر أن اضطراب ثنائي القطب الوجداني الأقل إصابةً، ويعرف باضطراب الهوس الاكتئابي الذي يؤدي إلى تحولات غير طبيعية في مزاج المصاب.
النسبة الأعلى
سجلت الإحصائية نسبةً عاليةً من المصابين الذين يعانون ويتلقون العلاج من اضطراب الذهان العقلي الحاد في جميع مناطق المملكة، حيث بلغ 26% بالربع الثاني مقارنةً بالاضطرابات الأخرى، فيما جاء الاكتئاب المتوسط إلى شديد بنسبة 15.39%، والاضطراب الوجداني ثنائي القطب 13%.
كشفت الدراسات أن الأشخاص سريعو التأثر أكثر عرضة وقابلية للإصابة، ويعانون من صعوبة كبيرة في التعامل مع الحياة اليومية لتأثيره على الأفكار والعواطف والسلوك وتظهر كأعراض ذهنية في بادئ الأمر، حيث يفكر المصاب أن شخصًا ما يتجسس عليه أو يتتبعه، أو يسمع أصواتًا أو لديه شعور أن الآخرين يتلاعبون بأفكاره. فلا يمكنهُ التمييز بين التصورات والواقع، ومن أنواعه: الفصام والاضطراب التوهمي والاضطرابات الناتجة عن تناول المخدرات.
- إجمالي الإصابات في الربع الأول والثاني
الرياض
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 8544
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 5545
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 3096
الحدود الشمالية
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 1097
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 876
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 1647
القصيم
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 3954
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 2234
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 850
الباحة
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 730
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 854
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 1723
جدة
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 11991
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 3183
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 1837
جازان
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 5107
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 895
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 4682
المدينة
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 3002
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 3735
نجران
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 500
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 1710
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 3470
حائل
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 3978
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 2664
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 309
أبها
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 4953
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 1261
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 1892
تبوك
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 3672
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 1853
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 2743
الدمام
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 4728
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 2837
الجوف
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 2032
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 529
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 1207

MENAFN06122023000089011017ID1107549782

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث