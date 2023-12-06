اضطراب الذهان العقلي الأعلى انتشارا

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- Al Watan) كشفت إحصائية جديدة عن المصابين باضطرابات عقلية ونفسية حادة في المملكة للربع الأول والثاني لعام 2023، شملت أكثر الاضطرابات وهي: الذهان العقلي، ثنائي القطب الوجداني، الاكتئاب المتوسط إلى الشديد، وسجل مصابو جدة الأعلى في الاضطراب العقلي الحاد، حيث بلغ عددهم 11991 مريضا، تليها الرياض بـ8544 مريضا، وهو أعلى الاضطرابات انتشارا، يليه الاكتئاب -المتوسط إلى الشديد- بالمقابل يظهر أن اضطراب ثنائي القطب الوجداني الأقل إصابةً، ويعرف باضطراب الهوس الاكتئابي الذي يؤدي إلى تحولات غير طبيعية في مزاج المصاب.
النسبة الأعلى
سجلت الإحصائية نسبةً عاليةً من المصابين الذين يعانون ويتلقون العلاج من اضطراب الذهان العقلي الحاد في جميع مناطق المملكة، حيث بلغ 26% بالربع الثاني مقارنةً بالاضطرابات الأخرى، فيما جاء الاكتئاب المتوسط إلى شديد بنسبة 15.39%، والاضطراب الوجداني ثنائي القطب 13%.
كشفت الدراسات أن الأشخاص سريعو التأثر أكثر عرضة وقابلية للإصابة، ويعانون من صعوبة كبيرة في التعامل مع الحياة اليومية لتأثيره على الأفكار والعواطف والسلوك وتظهر كأعراض ذهنية في بادئ الأمر، حيث يفكر المصاب أن شخصًا ما يتجسس عليه أو يتتبعه، أو يسمع أصواتًا أو لديه شعور أن الآخرين يتلاعبون بأفكاره. فلا يمكنهُ التمييز بين التصورات والواقع، ومن أنواعه: الفصام والاضطراب التوهمي والاضطرابات الناتجة عن تناول المخدرات.
- إجمالي الإصابات في الربع الأول والثاني
الرياض
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 8544
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 5545
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 3096
الحدود الشمالية
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 1097
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 876
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 1647
القصيم
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 3954
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 2234
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 850
الباحة
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 730
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 854
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 1723
جدة
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 11991
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 3183
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 1837
جازان
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 5107
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 895
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 4682
المدينة
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 3002
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 3735
نجران
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 500
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 1710
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 3470
حائل
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 3978
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 2664
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 309
أبها
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 4953
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 1261
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 1892
تبوك
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 3672
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 1853
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 2743
الدمام
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 4728
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 2837
الجوف
الاضطراب العقلي الحاد (الذهان) = 2032
الاضطراب الوجداني ثنائي القطب = 529
الاكتئاب المتوسط إلى شديد = 1207
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