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ميزانية تريليونية للعام الثالث على التوالي

12/6/2023 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) بالرغم من الاضطرابات العالمية وما يعانيه الاقتصاد العالمي واصلت ميزانية المملكة للعام الثالث على التوالي تسجيل قيمة تريليونية بإيرادات بلغت 1.17 تريليون ريال مع تقديرات بنمو بين 4.7% و7.4% بين عامي 2025 و2026، حيث تشير تقديرات الميزانية العامة 2024 إلى أن قيمة الإيرادات المتوقعة في 2025 ستصل إلى 1.22 تريليون ريال، وسيرتفع إلى 1.25 تريليون ريال في 2026.
ويشهد اقتصاد المملكة العربية السعودية مرحلة تحول محورية تستند على منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتتجه المملكة بشكل رئيسي نحو التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على القطاعات والمناطق، وتسريع الإنجاز في تنفيذ المشاريع بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية لتصبح أكثر استدامة، مع تعظيم العوائد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكينهم عبر منظومة الخدمات الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.
استمرار الإصلاحات
تؤكد الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م استمرار حكومة المملكة في استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030، وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، والتي تعزز متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية.
كما تواصل الحكومة دعم تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة عبر إطلاق العديد من البرامج والمبادرات للاستفادة من كافة الموارد واغتنام الفرص المتاحة لتنمية وتطوير القطاعات المختلفة. إذ أطلقت أربع مناطق اقتصادية خاصة ترتكز على المزايا التنافسية لكل منطقة؛ لتساهم في دعم الاقتصاد المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مناطق المملكة المختلفة وتعزيز الابتكار.
نمو القطاع الخاص
وتعزز الممكنات الاقتصادية الداعمة لنمو القطاع الخاص دورها في تنامي اقتصاد المملكة على المديين المتوسط والطويل، حيث تسعى المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر مجموعة من الأذرع الاستثمارية، منها صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد والاستثمار في المملكة؛ وذلك عبر تطوير مشاريع كبرى رائدة محليا وعالميًا، وإطلاق قطاعات جديدة تساهم في تحقيق مستهدفات التنوع الاقتصادي.
نمو الناتج المحلي
وأشار تقرير ميزانية 2024 إلى أن البيانات الفعلية خلال النصف الأول من العام 2023 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.5%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4%، كانعكاس ناجح لجهود المملكة في تعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو في اقتصاد المملكة. بينما شهد الناتج المحلي للأنشطة النفطية انخفاضًا بمعدل 1.3 % للفترة نفسها، ويعزى ذلك لالتزام المملكة بالخفض الطوعي لحصص الإنتاج المتفق عليها ضمن اتفاقية أوبك بلس. وتشير التقديرات الأولية لعام 2023 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى 0.03% بنهاية عام 2023م، مدفوعا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، حيث من المتوقع أن يسجل ارتفاعا بنسبة 5.9%، مما يعكس النمو والتوسع المستمر الذي شهدته كافة القطاعات خلال العام الحالي. وفيما يخص المستوى العام لأسعار المستهلك، فمن المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 2.6% بنهاية العام 2023م، ويعد هذا المعدل منخفضًا نسبيًا مقارنة بالتضخم العالمي.
ميزانية 2024
وتشير التقديرات الأولية لعام 2024م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 % مدعومًا بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة في تسريع عملية التنوع الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى البرامج والمبادرات الممكنة والدافعة للقطاع الخاص؛ ليكون هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم في خلق فرص وظيفية جديدة ومستدامة في سوق العمل، مع الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030 بصفتها أداة رئيسية لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي.
تطور الأداء المالي
أما على جانب تطورات الأداء المالي في عام 2023م، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات حوالي 1.193 مليار ريال بارتفاع نسبته 5.6% مقارنة بالمقدر في الميزانية؛ ويعود ذلك إلى نمو الإيرادات غير النفطية والتي تعكس نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتطوير المستمر في الإدارة الضريبية وتحسن إجراءات التحصيل.
كما يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات في عام 2024م حوالي 1.172 مليار ريال وصولاً إلى 1.259 مليار ريال في عام 2026م، وتتسم هذه التوقعات بالتحفظ بما يتماشى مع التوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية، تحسبا لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.
ومن المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2023م حوالي 1.275 مليار ريال مرتفعا بنسبة 14.5% عن الميزانية المعتمدة، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على حماية المواطنين من موجة التضخم المستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر تعزيز الإنفاق الاجتماعي، مع الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والإستراتيجيات التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.
التوسع في الإنفاق
تعتزم الحكومة خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط عبر سياساتها المالية على التوسع في مستويات الإنفاق الموجه بشكل رئيسي إلى البرامج والمشاريع التنموية والإستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى تحسين ورفع جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة مما يساهم في رفع جودة الحياة وفقًا لرؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، والاستمرار في تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية. كما تواصل الحكومة سعيها في تعزيز كفاءة الإنفاق والتخطيط المالي عبر المراجعات الدورية لسياساتها المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء هيكلة اقتصادية تضمن الاستدامة المالية المتكاملة. وعليه، من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.251 مليار ريال لعام 2024م، ويصل إلى نحو 1.368 مليار ريال في عام 2026م.
قيمة العجز
تشير التقديرات المحدثة لميزانية العام 2023م إلى تحقيق عجز متوقع بنحو 82 مليار ريال ما نسبته 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المقدر أن يبلغ عجز الميزانية في العام 2024م نحو 79 مليار ريال ما نسبته 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات استمراره عند هذه المستويات على المدى المتوسط انعكاسا لتوجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي.
خطة الاقتراض
وتلبية للاحتياجات التمويلية، ووفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة من المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023م وعلى المدى المتوسط، والاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، ولتمويل بعض المشاريع الإستراتيجية، وللانتفاع من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، وبذلك يتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الدين العام حوالي 1.024 مليار ريال، ما يعادل 24.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023م، كما أنه من المقدر أن يبلغ حجم الدين في العام القادم 2024م نحو حوالي 1.103 مليار ريال ما يعادل 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ونموه عند مستويات مستدامة على المدى المتوسط لتلبية الاحتياجات التمويلية.
الاحتياطات الحكومية
تهدف ميزانية العام 2024م إلى تعزيز المركز المالي للحكومة بالحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تستهدف السياسة المالية الحفاظ على مستوى الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) لتكون حوالي 395 مليار ريال بنهاية العام 2024م.
وقد أعدت عدة سيناريوهات لإيرادات عام 2024م تأخذ بالاعتبار التطورات العالمية والمحلية، وحالة عدم اليقين بشأن تداعيات الظروف الجيوسياسية القائمة ومعدلات التضخم، حيث شملت السيناريو الأساس - وهو المعتمد في الميزانية - بالإضافة إلى سيناريوهات بإيرادات أقل وأعلى من السيناريو الأساس، وفي ظلّ وجود مساحة مالية مرنة؛ تسهم هذه السيناريوهات في تحسين التخطيط المالي وتمكين الحكومة من التعامل مع أي منها.
المالية العامة على المدى المتوسط ((بالمليار ريال))
إجمالي الإيردات:
فعلي 2022= 1.268
ميزانية 2023= 1.130
توقعات 2023= 1.193
ميزانية 2024= 1.172
تقديرات 2025= 1.227
تقديرات 2026= 1.259
إجمالي النفقات=
فعلي 2022= 1.164
ميزانية 2023= 1.114
توقعات 2023= 1.275
ميزانية 2024= 1.251
تقديرات 2025= 1.300
تقديرات 2026= 1.259
عجز/ فائض الميزانية=
فعلي 2022= 104
ميزانية 2023= 16
توقعات 2023= - 82
ميزانية 2024= - 79
تقديرات 2025= - 73
تقديرات 2026= - 109
كنسبة من الناتج الإجمالي=
فعلي 2022= 2.5%
ميزانية 2023= 0.4%
توقعات 2023= - 2%
ميزانية 2024= - 1.9%
تقديرات 2025= - 1.6%
تقديرات 2026= - 2.3%
الدين العام:
فعلي 2022= 990
ميزانية 2023= 951
توقعات 2023= 1.024
ميزانية 2024= 1.103
تقديرات 2025=1.176
تقديرات 2026= 1.285
كنسبة من الناتج الإجمالي:
فعلي 2022= 23.8%
ميزانية 2023= 24.6%
توقعات 2023= 24.8%
ميزانية 2024= 25.9%
تقديرات 2025= 26.2%
تقديرات 2026= 26.9%

MENAFN06122023000089011017ID1107549781

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