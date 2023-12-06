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الهبة الجديدة

12/6/2023 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تلعب الثقافة والنسق العام دورًا مهمًا في خلق الاتجاهات، حيث يمكن أن تتأثر بكل شيء من الفن والموسيقى إلى السياسة والحركات الاجتماعية. على سبيل المثال، يمكن أن يُعزى انتشار فكرة أو موضة إلى تأثير وثقافة الشارع -إن صح التعبير- سواء كان ذلك عبارة عن صور مضحكة أو مقاطع فيديو سريعة الانتشار أو عبارات مشهورة أو أحدث اتجاهات السياق. لكن لطالما سكنت في مخيلتي كومة من الأسئلة مثل لماذا تستحوذ بعض الأفكار أو النشاطات على خيال الجمهور، كيف تظهر الاتجاهات، ومن المسؤول عنها، وما الذي يحدد ((الاتجاه)) مقابل بدعة أو وميض قصير الأجل؟
غالبًا ما يكون من الصعب تحديد بداية الاتجاهات و((الترند)) وفي مصطلحنا العامي ((الهبة)) لأنها تتلخص في القوى الاجتماعية التي تتغير من خلالها الأنماط أو الأذواق، وبمجرد تقاسم التغييرات وتبنيها من قبل مجموعة من الناس، فإنها تكتسب موطئ قدم وخطوة أولى في طريق الهبة، وتصبح راسخة بقوة في النفسية العامة، وهنا تبدأ كرة الثلج بالتدحرج.
يقول هنريك فيجلجارد، مؤلف كتاب ((تشريح الاتجاه)) ((لا يوجد شيء غامض في هذا الأمر ولا يحدث أبدًا فجأة، على الرغم من أنه قد يبدو كذلك في بعض الأحيان. وكونها عملية اجتماعية يعني أنها من صنع البشر)). لذلك الهبة أو الترند يتحكم فيها عناصر مثل المكان المناسب، والوقت المناسب، واللحظة المناسبة، ومع الأشخاص المناسبين. فغالباً ما يستخدم مصطلح ((الفيروسي)) بالتبادل مع ((الاتجاه))، وهذه الأشياء يحركها الذوق والأسلوب، وتثبت نفسها بقوة لفترة معينة من الزمن بفضل المشاعر المشتركة، كما حدث للجميع إبان فترة الجائحة. فكيكة الليمون والكيرم وغيرها من النشاطات المشتركة للجميع وكأننا كنا في منزل واحد حينها! وهذا المصطلح يتعزز بطبيعة الحال وينتشر في زمن الرقمنة وشبكات التواصل المجنونة.
أؤكد كلام صديقنا فيجلجارد وأضيف إليه.. اليوم الهبة يا فيجلجارد تُشترى بالمال والتكدسات الوهمية والتجمعات المخلوقة خلقاً. فالفنان بإمكانه أن يدفع لتطبيق ((تيك توك)) ويجعل أغنيته ((هبة الشتاء))، والمغرد يستطيع أن يجعل نفسه ((ترنداً)) بأن يدفع لتطبيق ((إكس)). والمشاهير بإمكانهم أن يدفعوا لجهات معينة ليتم التجمهر عليهم وهمياً. واقتصاديا المحلات تدفع لهذه التطبيقات وكذلك الأبحاث النفسية في عالم الألوان باختيار لون محدد لسنة 2023 أو 2024؟ ماذا لو لبست لوناً مغايراً، هل أنا متخلف عن تلك الموضة المخلوقة عمداً أم أحتاج إلى أن أدفع لكي يرضوا عني؟!

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