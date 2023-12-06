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الهوية أشرس عائق

12/6/2023 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تنشأ كفرد في بداية عمرك، ضعيفًا معتمدًا على الآخر، تصبح رهين عائلة ومجتمع إما أن يطلقا سراحك أو يتعاونان على استعبادك، فكيف يمكن معرفة ما إذا كنت حرًا طليقًا أو عبدًا ذليلا؟.
إذا كنت أمام اتخاذ قرار شخصي مثلا، إذا تبادر إلى ذهنك أي فرد آخر سواك؛ فأنت لست حرًا، قد يكون قيدك خوفًا أو إيثارًا أو حتى حبًا!، وإذا واجهت مشكلة وتحتاج حلا، إذا تبادر إلى ذهنك أي فرد آخر سواك؛ فأنت لست حرًا، قيدك هنا هو عقلك وطريقة تفكيرك التي لا تؤمن باستقلالية مسؤوليتها وقوتها.
أما عن تكوين أحلامك وأهدافك التي لا يجب أن تقاس بأي شكلٍ كان أو تتعلق بحسابات أفراد آخرين، وجودهم في تقييم أحلامك وتحقيقها يعني أنك تفتقد لهوية مستقلة، خاصة وأنك ((تابع)) ولست قائدًا، حالات كثيرة يمكنك أن تقيم حريتك بها تجتمع في قاعدة واحدة: ((إذا ظهر فرد آخر سواك لحظة تفكيرك فأنت لست حرًا))، وعليك أن تحلل سبب وجوده في عقلك.
ما أريد إيصاله هنا أن القيود ليست سلاسل حديدية أو قوانين جليدية، قيودنا قد تكون مشاعرنا أو حاجاتنا أو نقاط ضعفنا، معرفتك بها وأسبابها سترشدك لطريق التخلص منها.
وأخطر قيد قد يصعب على صاحبه التحرر منه هو ((هويته)) التي شكلها من تجاربه السيئة، إن كنت تعاني من سقطات متتالية رغم محاولاتك المختلفة؛ لعلك وحدك العائق أمام نفسك، أن تكتشف ما أنت عليه يحتاج إما لصراعٍ مجيد أو لعراكٍ سحيق.. يكون خصمك فيها ((أنت)).
أخيرًا.. هويتك هي مفتاح راحتك وسعادتك، ألِن مبادئها وجمّل غرائزها.

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