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مع التقنية تغير كل شيء

12/6/2023 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) قررت أن أستذكر معكم خصوصًا جيل ((الدايل أب))، وكيف نحن اليوم ممتنين لما نشهده من تقنيات وتمكين ومواكبة لكل تقنيات عصرنا الحالي. رغم أن تلك الفترة الزمنية شهدت انقطاعات في الاتصال وبطء الإنترنت لعدم تطور التقنيات حينها، وهو شيء طبيعي، فالسيارات وقتها لم تكن بتقنيات مثل اليوم، وكذلك أجهزة الألعاب لم تكن برسومات ثلاثية الأبعاد مثل اليوم، التي تشابه رسوماتها الواقع. ولم يشهد العالم حينها ثورة اتصال سريع! فالسر باعتقادي جاء بعد الاتصال السريع الذي غيّر مفاهيم كل شيء! حيث كانت سرعة الإنترنت حينها لا تتجاوز 50 كيلوبت في الثانية، بينما اليوم تقاس بالميجابت والجيجابت وهي أضعاف مضاعفة، كما لم تكن هناك طرق تواصل مباشرة كاليوم! فكل وسائل التواصل إما بريد الكتروني أو برامج محادثات محدودة يتطلب وجودك على جهاز كمبيوتر لتتحدث مع طرف آخر شرط إذا وافق وجودك مع وجوده بالوقت نفسه!
كما لم تكن المواقع تفاعلية مثل اليوتيوب اليوم، لدرجة أنه عند رغبتك مشاهدة مقطع فيديو أو استماع لمقطع صوتي قد تنتظر لبضع دقائق حتى يبدأ تشغيل نصف دقيقة، وهو بعكس ما نعيشه الآن مثل تطبيقات كالسبوتيفاي وغيرها حيث كل شيء متصل ويعمل بلمح البصر، وتستطيع وضع مكتبة صوتية متكاملة على الإنترنت دون تنزيلها على هاتفك! لم أتخيل حينها بأننا كبشر سنصل لهذا التقدم وهذه التقنيات ومفهوم المنزل الذكي، فاللعب أون لاين كان محصورا على بعض الألعاب فقط، التي تفرض عليك الانتظار، مثل لعبة الشطرنج التي لا تحتاج لتفاعل مباشر مثل الذي نشهده اليوم من ألعاب السرعة والحركة، التي يقاس عامل الاستجابة فيها بأجزاء من الثانية! لم أكن أتخيل أن أتصفح الإنترنت وأشتري فيلما مدته ساعتين وتحميله في أقل من دقيقة، ولم أتخيل أن أرسل رسالة واتساب أو فيديو لصديق ويشاهده ويرد علي باللحظة ذاتها. أصبحنا متقاربين أكثر، وأصبح منزلك في جيبك في حال رغبتك بالاطمئنان على أطفالك ببث حي ومباشر.
لم تكن هناك متاجر إلكترونية وتنوع في السلع والخيارات، ولم تكن هناك خدمات تستطيع طلبها عبر الإنترنت مثل وجبة أو حتى تذكرة لسفر! ستضطر للذهاب والحصول على تذكرتك مطبوعة، والدفع فورًا! لقد تغيّر كل شيء يا أصدقائي، تغير للأفضل.
أحد أصدقائي حينها قرر -في فكرة مجنونة- أن يجرب تحميل ملف كبير عبر الإنترنت فظهر له الوقت المتوقع للتحميل هو ((شهر ونصف)) لحجم ملف لا يتجاوز جيجا بايت!
اليوم أقولها سعيداً: أنا ممتن جدًا لهذه النعمة وهي التقنية، ولما جلبته لنا من منفعة وتسهيل في حياتنا، ولامست كل جوانب حياتنا، وممتن لهذا الوطن بقيادته الذي وفر هذه البنية التحتية وجعل التقنيات مُمَكّنة ومتاحة! فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله.
ختامًا قد تكون ((فضفضة)) ولكنها تحكي جانبا شهدته، واليوم أشهده بشكل أجمل! فالفرص اليوم أعظم.

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