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ثعلب السياسة

12/6/2023 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) قبل خمسة أشهر تقريبا كتبت مقالاً بعنوان ((بين كيسنجر ووالتز.. كيف تتعلم السياسة؟))، وكان هنري كيسنجر للتو احتفل بعيد ميلاده الـ100، الآن نكتب المقال بمناسبة وفاة ثعلب السياسة هنري كيسنجر، وقد يستغرب القارئ خصوصاً الجيل الجديد لماذا كيسنجر؟ وقد ذكرنا ذلك سابقا ((لكن السؤال الذي قد يسأله الجيل الجديد من المهتمين هو: ما يهم العالم بسيرة أو أخبار سياسي متقاعد قديم بلغ من العمر قرناً، وأيضاً لم يكن رئيس دولة، بل كان قبل عقود مجرد مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكي، وقد مر على هذين المنصبين عشرات السياسيين غيره دون أن يهتم أحد بذكرهم؟!))، طبعاً كلمة ((متقاعد)) ضع تحتها خطين، لأن كيسنجر في قمة نشاطه نسبياً لشخص بلغ الـ100، حيث ما زال كبار الساسة أو علماء السياسة يستشيرونه ويستأنسون برأيه في الأزمات الدولية والسياسية، وهو يؤلف الكتب... هل هناك مبالغة في تقدير ذكاء ودهاء كيسنجر؟ الجواب ببساطة: لا، وسأشرح لماذا؟)).
أولاً، قبل أن نتكلم عن سيرة كيسنجر يجب أن نعلم أن السياسة الأمريكية سياسة تهتم بمصالحها ولا تؤمن بالمبادئ والقيم إلا شكلياً، لكن واقعياً تهتم بالوصول إلى المصالح القومية الأمريكية خصوصاً في عهد الستينيات والسبعينيات، كانت أمريكا مستعدة لأن تخطط لانقلاب أو حرب أو ثورة في كل بلد لا يتبع مصالحها، كان الوجه المقيت الواقعي للسياسة الأمريكية في أبشع صوره وكان مطلوب من كيسنجر أن يخطط وينفذ من أجل المصالح العليا الأمريكية وخدمة المؤسسة الحاكمة، فالموضوع هنا ليس شعارات أو الصح والغلط والأخلاق بل كان ما يمكن تحقيقه بغض النظر عن الوسيلة، والغاية تبرر الوسيلة كليا في نظرهم في ذلك الوقت وغالبا إلى الآن، لذلك فإن اتهام البعض لكيسنجر بأنه سيئ وشيطان لن يغير في الموضوع شيئاً، فنحن لا نتكلم عن مبعوث سلام من الأمم المتحدة أو أحد دعاة حقوق الإنسان بل نتكلم عن وزير خارجية أمريكا ومستشار الأمن القومي، وهو كان ينفذ ما يتحتم عليه عمله، وربما حتى أعداؤه قد يقولون إنه كان يبرع في ما يعمله، وله طريقة محنكه في رسم خططه، وهنا يأتي دهاؤه السياسي.
ربما هانز مورغنثاو هو الأب الروحي النظري للواقعية السياسية، لكن هنري كيسنجر كان من أفضل من مارس الواقعية السياسية في السياسة الدولي بشكل يومي وواقعي، لسنا نقول إنه كان يتبنى كامل أطروحات مورغنثاو لكن كانت له طريقته المميزة والمختلفة في الواقعية السياسية، وكان هو المطبق العملي للسياسة الواقعية عالمياً، ولإعطاء فكرة مبسطة عن خلفية كيسنجر الذي شغل منصب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي في عهد الرؤساء ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد فهو وُلد في ألمانيا، وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1938. لعب دوراً محورياً في السياسة الخارجية الأمريكية خلال الحرب الباردة، وكان له دور فعال في رسم السياسات الأمريكية مع الاتحاد السوفيتي والصين والشرق الأوسط، حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1973 لجهوده في إنهاء الحرب الفيتنامية، طبعاً هذه مزحة، لكن حقيقة أن هنري يأخذ جائزة نوبل للسلام، ولا أعتقد أن كيسنجر داخل نفسه يعتقد أنه رجل سلام، لكن المصالح الأمريكية في حينها كانت تحتم إنهاء الحرب، فالرجل الذي تدخل بنفسه في كأس العالم كيف تفوز الأرجنتين حتى يساند حليفه الديكتاتور الأرجنتيني لا يهتم كثيراً بالسلام ما لم يكن هناك مصلحة له فيه، وله صولات وجولات في سياسة الشرق الأوسط، وله لقاءات واجتماعات شهيرة مع الملك فيصل، رحمه الله، والملك فيصل كان يعرف معدنه ودهاءه، لذلك كان حازماً معه، وأيضاً له دور كبير في الانفتاح على الصين، وكان عراب انفتاح الصين على أمريكا والغرب، مختصر القول إنه كان بارعاً جداً في ما يفعله كسياسة واقعية، رغم أنه أتى من مجال أكاديمي، فقد حصل على البكالوريس والماجستير والدكتوراه من هارفارد، ورغم أنه عندما بدأ العمل الدبلوماسي والسياسي شكك البعض بقدراته بالقول ماذا سيعمل دكتور متعود على النظري بالسياسة الحقيقية، ولم يكونوا يعلمون وقتها أنه سيكون الأب الروحي للممارسة السياسية الواقعية.
أما لماذا هذا الاهتمام بكيسنجر حتى بعد تقاعده وتركه للمنصب، فربما عوامل كثيرة لكن ببساطة هي قدرته الهائلة على تحليل الأزمات والسياسات وإعطاء التصور الصحيح (أو ما سيثبت أنه صحيح) أي قدرته أن يكون مصيباً في توقع النتائج حتى مع تعقيدات الأزمات السياسية، أذكر عندما بدأ الخريف العربي، ضج الإعلام الغربي والسياسيون والأكاديميون بأنها موجات ديمقراطية تضرب العالم العربي، كان لكيسنجر رأي مختلف كلياً، إذ قال إنها ليست موجات ديمقراطية، عديد من الأزمات السابقة واللاحقة تجد أن كيسنجر يكون محقاً في أغلب الأحيان في تحليلها وتحليل نتائجها المستقبلية، حتى الأزمة الأوكرانية كتب عنها منذ سنين، وكان كعادته واقعياً.
لست هنا في هذا المقال نمدح أو نهاجم كيسنجر، بل محاولات لنكون واقعيين لأن كيسنجر نفسه كان واقعياً، قد لا يحبه كثير من العرب بسبب سياساته في الشرق الأوسط، وهذه آراء شخصية، لكن أعتقد أن الغالبية تتفق أنه كان شخصية استثنائية في مجاله سواء من يراه خيراً أو شراً أو محايداً، وكما ذكرت سابقاً لست مشجعاً كبيراً للواقعية الكلاسيكية بل نحبذ ((الواقعية الجديدة)) لكينيث ولتز الأب الروحي لـ((نيوريالزم)) لأنه لها قدرة أكبر على فهم وتحليل العلاقات الدولية والسياسة العالمية.

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