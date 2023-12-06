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2502 متهم بالإخلال بالنظام

12/6/2023 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد متهمي قضايا الإخلال بالنظام 2502 شخص خلال العام الماضي بزيادة 794 متهما عن 2021 الذي سجل 1708 متهمين، فيما بلغ عدد القضايا في العام قبل الماضي أكثر من 152، ولم يتجاوز عدد القضايا في 2022 فقط 41 قضية، وذلك بحسب تقرير إحصائي صادر عن النيابة العامة.
العدالة الجنائية
تعتبر النيابة العامة أن إثارة الفوضى والشغب أو الإخلال بالنظام والأمن العام، والتسبب بالإضرار بالممتلكات والأموال العامة أو الخاصة بأي وسيلة جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، سعيا إلى تحقيق العدالة الجنائية.
وتقول النيابة إن التجمهر والإخلال بالنظام العام، جريمة توجب المساءلة، وحق التقاضي مكفول للجميع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
سجن وغرامة
وتعاقب النيابة العامة السعودية من يبث محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ((السخرية أو الاستهزاء أو الإخلال بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة)) حيث إن أي شخص ينتج أو يوزع مثل هذا المحتوى يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين ريال.
المساس بالنظام
تشدد النيابة العامة أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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