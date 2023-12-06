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50 مزارعا أحسائيا يستنسخون تجارب القطيف

12/6/2023 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) في زيارة هي الأولى من نوعها، زار نحو 50 مزارعًا من أعضاء ملتقى نخبة المزارعين في واحة الأحساء الزراعية، أمس، نحو 4 مزارع نموذجية متكاملة في واحة القطيف الزراعية، بهدف نقل واستنساخ تجارب زراعية حقلية المتميزة من القطيف إلى الأحساء، ومشاهدة أفضل الممارسات الزراعية من أنظمة الري المتطورة، بالإضافة إلى زراعة أنواع من الخضراوات القادرة على مقاومة الآفات، وطرق اختيار البذور الجيدة، للحصول على إنتاج ثمار ذات جودة عالية مع التبكير والغزارة في الإنتاج.
4 مزارع نموذجية
وأبان المشرف على الرحلة، الناشط الزراعي عبدالله العامر، لـ((الوطن)) أن أعضاء الملتقى اعتادوا تنفيذ الملتقى في نسخه السابقة داخل واحة الأحساء على مدى الأعوام الأربعة الأخيرة، الذي يلتقي فيه المزارعون، ويتبادلون الخبرات، ويعرضون منتجاتهم الزراعية المتميزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة. ويشهد الملتقى تجمعًا كبيرًا من المزارعين من داخل الأحساء وخارجها، وتكريم المزارعين المتميزين.
وفي هذه النسخة للملتقى تقرر تسيير حافلة، تقل 50 مزارعًا وناشطًا زراعيًا، إلى واحة القطيف الزراعية، وتنسيق زيارة 4 مزارع نموذجية، اشتملت على برامج وأنظمة زراعية حديثة ومتطورة، من بينها: الزراعة المائية، والصالات الزراعية المكيفة، وحقول الورقيات، وحقول الحمضيات، وحقول اللوز القطيفي، والممارسات المثلى لزراعة التين داخل البيوت المحمية، واختيار أصناف البذور.
زراعة الكيرلا
وقال العامر: ((المزارعون في تلك الحقول يمتلكون خبرة زراعية واسعة، تمتد لـ46 عامًا، ومروا بتجارب ودروس عديدة في الشأن الزراعي، حتى أنهم باتوا خبراء ومتخصصين، وبعضهم خبير ومتخصص في شأن زراعي واحد، والبعض منهم متخصصون في أكثر من شأن زراعي، ومن بين محاصيلهم المتميزة: الطماطم، والباذنجان (زنة الحبة الواحدة تتجاوز الكيلوجرام)، وتحظى بحركة شرائية واسعة من المطاعم، والكيرلا التي تحظى بحركة سوقية كبيرة من المقيمين من دول شرق آسيا، والعديد من المحاصيل الزراعية المحسنة والجديدة، ومحاصيل غير تقليدية مقاومة للآفات)).
ولفت إلى أن المشاركين في الزيارة شاهدوا تجهيز الأراضي للزراعة، وطرق مكافحة الآفات والحشرات، وأساليب الحصاد الصحيحة، وطرق الري.

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