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معاناة النمور مستمرة رغم عودة الحاجز

12/6/2023 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصلت أزمة الاتحاد الدفاعية خلال مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، رغم عودة المدافع الدولي المصري أحمد حجازي من الإصابة، مما يثير القلق قبل كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة بمحافظة جدة خلال الفترة من الـ12 وحتى الـ22 من ديسمبر الجاري. وشارك حجازي مع الاتحاد أمام سباهان، لأول مرة هذا الموسم، إذ غاب منذ مايو بسبب إصابة بالرباط الصليبي للركبة. ورغم الفوز والتأهل في الصدارة، فإن الأزمة الدفاعية التي يعاني منها العميد في الفترة الأخيرة تواصلت خلال المباراة الأخيرة.
فشل دفاعي
فشل العميد في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة في كل البطولات، حيث كانت آخر مباراة لم يستقبل فيها النمور أهدافًا، أمام الفيحاء في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في الـ31 من أكتوبر الماضي. وخلال المباريات الـ7 الماضية استقبلت شباك الاتحاد 10 أهداف، بمعدل 1.4 هدف في المباراة الواحدة.
تهديد مستمر
بخلاف لغة الأرقام، فإن المتابع لمباريات الاتحاد سيجد تهديدات مستمرة لمرمى العميد على المستويين المحلي والآسيوي. ورغم استقبال هدف برأس رامين رضائيان، فإن الحارس عبدالله المعيوف أنقذ مرماه من 3 تسديدات من داخل منطقة الجزاء، كادت تكلف العميد الخسارة. ومع ذلك لا يمكن إغفال الدور الدفاعي المميز الذي لعبه حجازي في أول مباراة بعد عودته من إصابة طويلة، فالمدافع المصري، الذي لعب 76 دقيقة، استخلص الكرة مرتين من الخصم، وتصدى لتسديدة واحدة، ومرر 32 كرة صحيحة من أصل 35 بدقة بلغت 91 %، كما فقد الكرة 4 مرات فقط، حسب إحصائيات شبكة ((سوفا سكور)).
وقت مناسب
جاءت عودة حجازي في وقت مناسب من موسم الاتحاد، إذ تتبقى للفريق مباراة واحدة أمام ضمك بدوري روشن السعودي للمحترفين غدا، قبل أن يخوض كأس العالم للأندية، إذ سيلاقي الاتحاد أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي، وحال تخطيه سيضرب موعدًا مع الأهلي المصري.
فهل يستطيع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو تحسين أوضاع الاتحاد الدفاعية مستفيدًا من عودة حجازي قبل مونديال الأندية؟
- 10 أهداف استقبلها العميد خلال 7 مباريات
- رغم عودة حجازي معاناة الاتحاد الدفاعية مستمرة
- الحاجز عاد لترميم الدفاع في وقت مناسب
- جاياردو يأمل في تحسن أداء الدفاع قبل المونديال

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