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تتويج بطل آسيا في الغرب

12/6/2023 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أسدل الستار على دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بتأهل 8 فرق من أندية الغرب لثمن النهائي، من بينها 4 أندية سعودية، وهي المرة الخامسة التي تتأهل فيها 4 أندية سعودية لدور الـ16 للبطولة القارية، بعد نسخ 2009 و2011 و2019 و2022.
وستجرى قرعة جميع الأدوار الإقصائية في الـ28 من ديسمبر الجاري، علما بأنه لا يمكن أن يتواجه فريقان من المجموعة نفسها، وفي الوقت نفسه يسمح بوقوع فريقين من الدولة نفسها معا، وسيكون ختام البطولة على ملعب المتأهل للنهائي من غرب آسيا الذي سيستضيف مواجهة الإياب.
مستويان
سيتم تقسيم الأندية المتأهلة من الغرب لثمن النهائي بالبطولة الآسيوية بنسختها الحالية إلى مستويين: الأول يضم الهلال والنصر والاتحاد السعوديين، بالإضافة إلى العين الإماراتي.
وفي المستوى الثاني ستوجد أندية: الفيحاء السعودي، وناساف الأوزبكي، ونافباخور الأوزبكي، وسباهان أصفهان الإيراني.
مواعيد محددة
ستقام مواجهات ثمن النهائي ذهابا من الـ12 حتى الـ14 من فبراير المقبل، وإيابا في الفترة من الـ19 حتى الـ21 من الشهر نفسه، على أن يقام ذهاب ربع النهائي خلال الفترة من الـ4 حتى الـ6 من مارس المقبل، والإياب خلال الفترة من الـ11 حتى الـ13 من الشهر نفسه.
أما نصف النهائي الآسيوي فسيلعب ذهابا خلال الـ16 والـ17 من أبريل المقبل، وإيابا في الـ23 والـ24 من الشهر نفسه.
وسيقام ذهاب النهائي في الـ11 من مايو على ملعب المتأهل من شرق القارة، بينما يحتضن ملعب المتأهل عن منطقة الغرب الإياب في الـ18 من الشهر نفسه.
مواعيد الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا
قرعة ثمن وربع النهائي
28 ديسمبر
ثمن النهائي
12 - 14 فبراير
الذهاب
19 - 21 فبراير
الإياب
ربع النهائي
4 - 6 مارس
الذهاب
11 -13 مارس
الإياب
نصف النهائي
16 - 17 أبريل
الذهاب
23 - 24 أبريل
الإياب
النهائي
11 مايو
الذهاب ((ملعب المتأهل من الشرق))
18 مايو
الإياب ((ملعب المتأهل من الغرب))

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