تتويج بطل آسيا في الغرب

(MENAFN
- Al Watan) أسدل الستار على دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بتأهل 8 فرق من أندية الغرب لثمن النهائي، من بينها 4 أندية سعودية، وهي المرة الخامسة التي تتأهل فيها 4 أندية سعودية لدور الـ16 للبطولة القارية، بعد نسخ 2009 و2011 و2019 و2022.
وستجرى قرعة جميع الأدوار الإقصائية في الـ28 من ديسمبر الجاري، علما بأنه لا يمكن أن يتواجه فريقان من المجموعة نفسها، وفي الوقت نفسه يسمح بوقوع فريقين من الدولة نفسها معا، وسيكون ختام البطولة على ملعب المتأهل للنهائي من غرب آسيا الذي سيستضيف مواجهة الإياب.
مستويان
سيتم تقسيم الأندية المتأهلة من الغرب لثمن النهائي بالبطولة الآسيوية بنسختها الحالية إلى مستويين: الأول يضم الهلال والنصر والاتحاد السعوديين، بالإضافة إلى العين الإماراتي.
وفي المستوى الثاني ستوجد أندية: الفيحاء السعودي، وناساف الأوزبكي، ونافباخور الأوزبكي، وسباهان أصفهان الإيراني.
مواعيد محددة
ستقام مواجهات ثمن النهائي ذهابا من الـ12 حتى الـ14 من فبراير المقبل، وإيابا في الفترة من الـ19 حتى الـ21 من الشهر نفسه، على أن يقام ذهاب ربع النهائي خلال الفترة من الـ4 حتى الـ6 من مارس المقبل، والإياب خلال الفترة من الـ11 حتى الـ13 من الشهر نفسه.
أما نصف النهائي الآسيوي فسيلعب ذهابا خلال الـ16 والـ17 من أبريل المقبل، وإيابا في الـ23 والـ24 من الشهر نفسه.
وسيقام ذهاب النهائي في الـ11 من مايو على ملعب المتأهل من شرق القارة، بينما يحتضن ملعب المتأهل عن منطقة الغرب الإياب في الـ18 من الشهر نفسه.
مواعيد الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا
قرعة ثمن وربع النهائي
28 ديسمبر
ثمن النهائي
12 - 14 فبراير
الذهاب
19 - 21 فبراير
الإياب
ربع النهائي
4 - 6 مارس
الذهاب
11 -13 مارس
الإياب
نصف النهائي
16 - 17 أبريل
الذهاب
23 - 24 أبريل
الإياب
النهائي
11 مايو
الذهاب ((ملعب المتأهل من الشرق))
18 مايو
الإياب ((ملعب المتأهل من الغرب))
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