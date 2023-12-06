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العالمي عبر بلا خسارة

12/6/2023 11:19:24 PM
(MENAFN- Al Watan) على الرغم من تعثره بالتعادل أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي في ختام مبارياته بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، سجل النصر حدثا للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة القارية الكبرى، إذ استطاع في النسخة الحالية الحفاظ على سجله خاليًا من الخسارة في دور المجموعات.
وتعد هذه المرة الخامسة التي يتأهل فيها العالمي من دور المجموعات، منها مرتان كمتصدر، ومثلهما وصيفا، إلا أنه في كل مرة تلقى خسارة واحدة على الأقل.
تأهل النصر وصيفا برصيد 8 نقاط في 2011، بعدما تلقى خسارتين، وصعد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط في 2019، وخسر مرتين أيضًا. بينما تأهل في الصدارة بـ11 نقطة في 2020، وتلقى خسارة واحدة، وكررها في 2021 بعدما جمع 11 نقطة، وخسر مرة واحدة أيضًا.
وقد ضمّن فارس نجد تحقيق أكبر حصيلة من النقاط في تاريخه بدور المجموعات حتى قبل خوض مباراة الاستقلال.

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