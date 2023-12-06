العالمي عبر بلا خسارة

(MENAFN
- Al Watan) على الرغم من تعثره بالتعادل أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي في ختام مبارياته بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، سجل النصر حدثا للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة القارية الكبرى، إذ استطاع في النسخة الحالية الحفاظ على سجله خاليًا من الخسارة في دور المجموعات.
وتعد هذه المرة الخامسة التي يتأهل فيها العالمي من دور المجموعات، منها مرتان كمتصدر، ومثلهما وصيفا، إلا أنه في كل مرة تلقى خسارة واحدة على الأقل.
تأهل النصر وصيفا برصيد 8 نقاط في 2011، بعدما تلقى خسارتين، وصعد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط في 2019، وخسر مرتين أيضًا. بينما تأهل في الصدارة بـ11 نقطة في 2020، وتلقى خسارة واحدة، وكررها في 2021 بعدما جمع 11 نقطة، وخسر مرة واحدة أيضًا.
وقد ضمّن فارس نجد تحقيق أكبر حصيلة من النقاط في تاريخه بدور المجموعات حتى قبل خوض مباراة الاستقلال.
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