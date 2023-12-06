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عسيري الأهلي مهدد بالغياب

12/6/2023 11:19:23 PM
(MENAFN- Al Watan) بات نجم الأهلي، هيثم عسيري، مهددا بالغياب عن فريقه في مباراة الرائد السبت المقبل، لحساب الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب الإصابة.
وذكرت مصادر أن عسيري تعرض لشد في العضلة الخلفية، مما منعه من استكمال الحصة التدريبية لقلعة الكؤوس، وأنه خضع للفحوصات الطبية اللازمة من أجل تجهيزه قبل مباراة الرائد، إلا أن مدة غيابه ستعتمد على مدى استجابة العضلة الخلفية للعلاج.

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