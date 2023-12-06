عسيري الأهلي مهدد بالغياب

(MENAFN
- Al Watan) بات نجم الأهلي، هيثم عسيري، مهددا بالغياب عن فريقه في مباراة الرائد السبت المقبل، لحساب الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب الإصابة.
وذكرت مصادر أن عسيري تعرض لشد في العضلة الخلفية، مما منعه من استكمال الحصة التدريبية لقلعة الكؤوس، وأنه خضع للفحوصات الطبية اللازمة من أجل تجهيزه قبل مباراة الرائد، إلا أن مدة غيابه ستعتمد على مدى استجابة العضلة الخلفية للعلاج.
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