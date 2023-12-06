العميد في تحدي ضمك العنيد

(MENAFN
- Al Watan) يطمح الاتحاد إلى أن تكون البروفة الأخيرة له قبل خوض كأس العالم للأندية مفيدة ومميزة وذات نتيجة إيجابية، عندما يحل ضيفا ثقيلا على ضمك العنيد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في افتتاح مباريات الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين. ويدخل العميد الرابع برصيد 28 نقطة اللقاء منتشيا بانتصاره على سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الأخيرة للمجموعات بدوري أبطال آسيا. ويأمل مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني في مواصلة الانتصارات للحصول على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي الثلاثاء المقبل في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية. في المقابل، يتواجد فارس الجنوب في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، ويتطلع إلى انتصار ثالث على التوالي على أرضه وبين جماهيره.وعلى ملعبه يستقبل الشباب الـ12 برصيد 16 نقطة، نظيره الاتفاق السابع بـ23 نقطة في لقاء المجاريح، فكل منهما خسر مباراته في الجولة السابقة، إذ سقط الليث أمام التعاون، وخسر الكوماندوز أمام الأخدود. وفي الرس يتواجه الحزم الأخير برصيد 8 نقاط، والفتح السادس بـ24 نقطة، والفريقان يسعيان إلى تسجيل انتصار مهم في ظل غيابهما عن الانتصارات خلال الجولات
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