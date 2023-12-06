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العميد في تحدي ضمك العنيد

12/6/2023 11:19:23 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الاتحاد إلى أن تكون البروفة الأخيرة له قبل خوض كأس العالم للأندية مفيدة ومميزة وذات نتيجة إيجابية، عندما يحل ضيفا ثقيلا على ضمك العنيد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في افتتاح مباريات الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين. ويدخل العميد الرابع برصيد 28 نقطة اللقاء منتشيا بانتصاره على سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الأخيرة للمجموعات بدوري أبطال آسيا. ويأمل مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني في مواصلة الانتصارات للحصول على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي الثلاثاء المقبل في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية. في المقابل، يتواجد فارس الجنوب في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، ويتطلع إلى انتصار ثالث على التوالي على أرضه وبين جماهيره.وعلى ملعبه يستقبل الشباب الـ12 برصيد 16 نقطة، نظيره الاتفاق السابع بـ23 نقطة في لقاء المجاريح، فكل منهما خسر مباراته في الجولة السابقة، إذ سقط الليث أمام التعاون، وخسر الكوماندوز أمام الأخدود. وفي الرس يتواجه الحزم الأخير برصيد 8 نقاط، والفتح السادس بـ24 نقطة، والفريقان يسعيان إلى تسجيل انتصار مهم في ظل غيابهما عن الانتصارات خلال الجولات

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