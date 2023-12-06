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انهيار المناجم خطر يهدد العمال

12/6/2023 11:19:23 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد أيام قليلة من كارثة انهيار منجم في الهند عانى العاملون من الاحتجاز بداخله لأكثر من أسبوع، تواجه زامبيا ذات المصير، حيث تم انتشال رجل حيا من منجم في زامبيا بعد ما يقرب من أسبوع من محاصرة العشرات من عمال المناجم غير الرسميين تحت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة.
كما تم انتشال جثتين من تحت الأنقاض في منجم مفتوح في مقاطعة كوبربيلت بجنوب إفريقيا. وقال مسؤولون حكوميون إن أكثر من 30 من عمال المناجم ربما ما زالوا محاصرين تحت الأرض، رغم أنهم غير متأكدين من العدد الدقيق.
5 أيام
وتم إنقاذ الناجي البالغ من العمر 49 عامًا ، وفقًا لبيان صادر عن وحدة إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها في زامبيا. وقال لرجال الإنقاذ إنه ظل يكافح منذ خمسة أيام لإيجاد مخرج من أحد الأنفاق المنهارة في منجم النحاس بالقرب من مدينة شينغولا، على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال العاصمة لوساكا، بحسب البيان.
وقال رجال الإنقاذ إن الرجل نُقل إلى المستشفى. ولم يقدموا أي تفاصيل عن حالته الطبية لكنهم قالوا إنه تمكن من التحدث إلى المسؤولين من سريره في المستشفى.
وبعد عملية الإنقاذ، قال مسؤولون حكوميون للصحفيين إن 38 عائلة أبلغت عن اختفاء أقارب لها، لكن كان لا بد من التحقق من هذه التقارير. وكانت الحكومة قد قالت في وقت سابق إن أكثر من 30 من عمال المناجم محاصرون، في حين قال مفوض المنطقة في المنطقة إن 36 من عمال المناجم على الأقل كانوا تحت الأرض عندما وقعت الانهيارات الأرضية، مما أدى إلى دفنهم.
وقد وجدت السلطات صعوبة في إعطاء إحصاء دقيق لعدد الأشخاص الذين كانوا داخل الأنفاق الثلاثة لأنه يشتبه في أنهم عمال مناجم غير شرعيين كانوا يحفرون أثناء الليل للبحث عن خام النحاس دون علم مالك المنجم.

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