Thursday, 07 December 2023 09:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد يلتقي بوتين في زيارته للمملكة

12/6/2023 11:19:23 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في قصر اليمامة بالرياض رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، عقب وصوله الرياض أمس.
وجاءت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المملكة العربية السعودية والإمارات في الوقت الذي تعمل فيه السعودية على التواصل مع الأطراف الدولية المؤثرة، بهدف تنسيق العمل الدولي المشترك الرامي لوقف العمليات العسكرية في غزة.
وتعد هذه رحلة خارجية نادرة لبوتين، وسيعقد خلالها محادثات مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، ويسعى فيها لتعزيز الشراكات المهمة بالنسبة لموسكو، والبحث في قضايا الطاقة والسياسة الإقليمية، حسب ما أعلن الكرملين.
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس بوتين سيُجري محادثات تتناول القضايا الدولية والإقليمية، والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بالإضافة إلى قضايا التعاون في قطاع النفط.
وكانت آخر مرة زار فيها بوتين السعودية والإمارات في 2019، حسب ما ذكرت وكالة أنباء ((تاس)) الرسمية.
مستوى عالٍ
وأكد بوتين، خلال محادثاته في أبوظبي مع الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى عالٍ غير مسبوق.
وقال: ((وصلت علاقتنا اليوم بفضل موقفكم إلى مستوى غير مسبوق، ونحن على تواصل دائم، وزملاؤنا يعملون مع بعضهم البعض باستمرار)).
وأشار إلى أن التعاون الصناعي بين البلدين يتقدم، بما في ذلك التعاون في إنشاء صناعات في الإمارات وروسيا، و((هناك العديد من المشاريع الكبيرة في مجال النفط والغاز، ونحن نتعاون أيضا في منظمة أوبك+)).
وتبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة، ودون عوائق.
وأكد الجانبان في هذا السياق أهمية العمل على إيجاد أفق واضح للسلام الدائم والشامل في المنطقة الذي يقوم على أساس ((حل الدولتين)).
علاقات وتعاون
وتدعم المملكة العربية السعودية الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية، حيث ترتبط بعلاقات جيدة مع طرفي الأزمة، وتلعب دور الوسيط بينهما من خلال العلاقات الجيدة التي تربط ولي العهد -حفظه الله- بالرئيسين الروسي والأوكراني
وقد أخذت المملكة بزمام المبادرة منذ الأيام الأولى للأزمة في أوكرانيا، حيث أجرى ولي العهد اتصالات مع القيادتين الروسية والأوكرانية، وأبدى استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة من أجل الإسهام في الوصول إلى حل سياسي يفضي إلى سلام دائم.
كما حرصت المملكة على تعزيز وانتظام التواصل المباشر بين مسؤولي المملكة وروسيا الاتحادية في مختلف القطاعات، حيث زار الأمير روسيا الاتحادية للمرة الأولى في 2015، وتلت ذلك عدة زيارات خلال الفترة من 2015 إلى 2018، قابل خلالها بوتين وعددا كبيرا من المسؤولين ورجال الأعمال الروس.
وأسهمت الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين في تطوير العلاقات الثنائية بينهما، وتوجت بزيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، موسكو في 2017، وهي أول زيارة لملك سعودي إلى موسكو، وشهدت احتفاءً مميزا من الرئيس الروسي بوتين الذي زار المملكة في 2019، وتم حينها توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

MENAFN06122023000089011017ID1107549768

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث