Thursday, 07 December 2023 09:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين تكثف حملتها ضد الاحتيال السيبراني في ميانمار

12/6/2023 11:19:23 PM
(MENAFN- Al Watan) كثفت الصين حملتها ضد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تديرها عصابات إجرامية في المناطق الحدودية في ميانمار التي يحكمها الجيش، في جهد شمل إطلاق نار ومقاطع فيديو لاعترافات وبث تلفزيوني وطني لاعتقال مشتبه بهم بارزين.
لكن الحملة اقتصرت على منطقة محدودة، ومن غير المرجح أن تنجح في القضاء على زعماء الاتجار بالبشر والأنشطة غير المشروعة الأخرى التي تهدف إلى خداع الناس ومدخراتهم عبر المكالمات الهاتفية والمبادرات عبر الإنترنت، وهي مخططات يُعتقد أنها تولد عشرات المليارات من الدولارات في الإيرادات سنويا.
ضحايا مجبرون
وخلال الصيف، أعلنت الصين عن سلسلة من العمليات المشتركة مع الدول المجاورة، والتي أدت إلى إعادة الآلاف من الأشخاص إلى الصين، والذين تم إغراء الكثير منهم بالوعد بوظائف ذات رواتب عالية.
ويقول الخبراء إن العديد منهم هم ضحايا أُجبروا على القيام بعمليات الاحتيال. ولم تشمل تلك الحملات اعتقال زعماء العصابات في ميانمار.
وقال لو جيانتانغ، نائب رئيس الشؤون الخارجية في وا، الذي تتمثل مهمته في ضمان عدم احتواء الأشخاص الفارين من القتال في المناطق المجاورة المحتالين: ((بمجرد أن نكتشفهم، نقوم بتسليمهم)).

MENAFN06122023000089011017ID1107549767

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث