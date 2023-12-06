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سجن الاحتلال طقس ثابت يمر به فتيان فلسطين

12/6/2023 11:19:23 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت وتيرة اعتقالات جيش الاحتلال الإسرائيلي للشباب والفتيان الفلسطينيين، التي تسارعت بالفعل خلال العامين الماضيين، بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وقد اعتقلت إسرائيل 3450 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب، وفقا للجيش الإسرائيلي، في حملة واسعة النطاق تهدف إلى ردع هجمات المسلحين. ووفقا لمنظمة ((هموكيد)) الحقوقية الإسرائيلية، فإن عدد الفلسطينيين المحتجزين الآن في الاعتقال الإداري هو أعلى مستوى على الإطلاق، حيث بلغ 2873 فلسطينيا.
غير قانوني
وكانت الغالبية العظمى من الفلسطينيين الذين يمرون عبر باب السجن الإسرائيلي، الذي يدور باستمرار كما يقول الخبراء، هم من المراهقين والشباب الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم في الغالب، ويتم انتشالهم من الفراش في منتصف الليل، لإلقائهم الحجارة والقنابل الحارقة، أو للاشتباه في ارتباطهم بالمسلحين في المدن والبلدات ومخيمات اللاجئين القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية وتشكّل عقبة أمام السلام.
ويقول الناشطون الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان إن الاعتقالات الجماعية التي تقوم بها إسرائيل تسعى إلى زرع الخوف بين الشباب، ما يؤدي إلى تحطيم المجتمعات التي تواصل تحدي الحكم العسكري الإسرائيلي، الذي دخل الآن عامه الخامس والسبعين.
بلا إدانة
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي استمر أسبوعا، أطلقت إسرائيل سراح 240 قاصرًا وامرأة فلسطينية. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، وهو مجموعة مناصرة، استنادا إلى بيانات من مصلحة السجون الإسرائيلية، بأن معظم الأطفال الذين تم إطلاق سراحهم، والذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، كانوا محتجزين للتحقيق، ولم تتم إدانتهم بارتكاب جريمة. وقالت المجموعة إنه خلال الأسبوع نفسه اعتقلت إسرائيل 260 فلسطينيا آخرين.
وفي كل عام، تحكم المحكمة العسكرية الإسرائيلية على مئات القاصرين بالسجن، معظمهم بسبب رشق الحجارة، وفقًا لمنظمة مراقبة المحكمة العسكرية، وغالبيتهم 16 أو 17 عاما.
وقال موريس هيرش، المدعي العام العسكري الأعلى في إسرائيل من 2013 إلى 2016: ((الضحية التي تُضرب في رأسها بالحجارة لا تهتم بعمر الشخص الذي يرميها. هناك إرهابيون صغار جدًا يرتكبون جرائم عنيفة للغاية)).
وتبلغ نسبة الإدانة في الجرائم الأمنية في الضفة الغربية أكثر من 99%، وكثيرا ما يشجع محامو الدفاع العملاء الشباب على الاعتراف بالذنب، لتجنب المحاكمات والاعتقالات الطويلة. ولم يُتهم البعض أو يُحاكموا رسميًا أبدًا، ويُحتجزون بموجب ممارسة تُعرف باسم ((الاعتقال الإداري)) الذي يسمح للسلطات الإسرائيلية باعتقال الفلسطينيين بناءً على أدلة سرية، وتجديد احتجازهم إلى أجل غير مسمى.
زيادة الكراهية
وقال عامي أيالون، المدير السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي (شين بيت): ((هذه الحملة تتناقض بطريقة ما مع نيتنا عدم فتح جبهة أخرى في الضفة الغربية. من ناحية، نحن ندرك أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يُقتلون ويُعتقلون زادت الكراهية. لكن من ناحية أخرى، لا نريد أن ندفع ثمن الهجمات الإرهابية)).
وأكد المحامون أن حملة القمع تؤثر على الفلسطينيين من كل المشارب، حيث تصف قوات الاحتلال الناس بأنهم ((تهديدات أمنية)) حتى لمنشوراتهم المعتدلة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت ليا تسيميل، وهي محامية إسرائيلية بارزة في مجال حقوق الإنسان: ((لقد كانت أوركسترا. كما لو أن الملحن قاد جميع المحاكم في جميع أنحاء البلاد إلى فهم أن من واجبهم اعتقال الشباب. لقد رأينا الشرطة توقف الشباب، وتفحص الهواتف، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم العثور على أي شيء يشكل تحريضًا)).
وقد كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها القاتلة في شمال الضفة الغربية، كما هو الحال في مخيم جنين للاجئين، مستخدمة الغارات الجوية في استهداف المسلحين بقوة غير مسبوقة.
وأدى تصاعد العنف والقيود المفروضة على حرية حركة الفلسطينيين إلى توليد الخوف في إحدى قرى فلسطين التي تسمى ((النبي صالح))، بعدما حولت نقاط التفتيش الإسرائيلية الجديدة مسافة 15 دقيقة بالسيارة إلى مدينة رام الله الفلسطينية إلى متاهة مقززة، مدتها ساعتان.

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