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الرئيس الروسي يغادر الرياض

12/6/2023 11:19:23 PM
(MENAFN- Al Watan) غادر رئيس روسيا الاتحادية الرئيس فلاديمير بوتين والوفد المرافق له، الرياض مساء اليوم، عَقِب الزيارة التي قام بها للمملكة. وكان في وداع فخامته، بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان "الوزير المرافق"، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحمد, وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف, ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي, ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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