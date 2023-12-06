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ارتفاع تكاليف التحول الرقمي للمكاتب الهندسية

12/6/2023 11:19:23 PM
(MENAFN- Al Watan) مع اقتراب بدء إلزامية التحول الرقمي في المخططات ثلاثية الأبعاد الـBIM مطلع العام الميلادي الجديد 2024، أكد مهندسون، ومعماريون لـ((الوطن)) أمس، ارتفاع فاتورة تكاليف متطلبات إدخالها في المكاتب الهندسية، لارتفاع أسعار البرامج، وترخيصها، وكذلك ارتفاع أجور مقدمي خدمات التدريب المعتمدين، والتعاقد مع مراكز التدريب المعتمدة لتأهيل فريق العمل لتلبية حاجة السوق، وبالتأكيد سينعكس ذلك على سعر الخدمة المقدمة مقابل الجودة والسرعة وتقليل نسبة الخطأ، موضحين أنه رغم ذلك، بدأت كثير من المكاتب استعداداتها لهذا التحول الرقمي، مضيفين أن التصميم بطريقة الـBIM، يوفر الوقت والجهد والتكلفة للمالك والمصمم وكذلك للمقاول المسؤول عن التنفيذ.
إدارة المباني
بدوره، أبان المعماري المهندس مقداد الشايب، أن نمذجة معلومات البناء BIM، هي عملية ذكية قائمة على النماذج ثلاثية الأبعاد توفر لمتخصصي البناء كل التفاصيل التي يحتاجونها لتخطيط وتصميم وبناء وإدارة المباني والبنية التحتية، ويسمح BIM لفرق التصميم والبناء بالعمل بكفاءة أكبر، مع تمكينهم من التقاط البيانات التي يقومون بإنشائها أثناء العملية، تفيد هذه البيانات العمليات وأنشطة الصيانة، وتعلم التخطيط والموارد في المشروع، ويتم استخدامه لاتخاذ قرارات تصميم أفضل، وتحسين أداء المبنى، والتعاون بشكل أكثر فاعلية طوال دورة حياة المشروع.
نموذج تخيلي
أضاف أن في تلك الخطوة، تحولًا من منصة التصميم بمساعدة الكمبيوتر CAD إلى منصة نمذجة معلومات البناء BIM، في الـ CAD نقوم برسم كافة المساقط المختلفة الخاصة بالمشروع رسمًا ثنائي الأبعاد كالرسم بالأدوات الهندسية على الورق ولكن على جهاز الكمبيوتر، أما طريقة الـ BIM فنقوم فيها ببناء نموذج تخيلي ثلاثي الأبعاد مشابه تمامًا للمشروع الحقيقي الذي سيتم تنفيذه، ويقوم الكمبيوتر باستنتاج المساقط المختلفة لهذا النموذج ورسمها بشكل صحيح، وتتميز في أننا نحصل بواسطتها على كافة المساقط الخاصة بالمشروع بمجرد بناء النموذج الثلاثي الأبعاد.

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