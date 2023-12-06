330% نمو باشتراكات 5G

(MENAFN
- Al Watan) توقع تقرير متخصص أن ينمو إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.4% سنويًا من 740 مليونًا في عام 2023 إلى 850 مليونًا في عام 2029. وستمثل اشتراكات الجيل الرابع 54% من الاشتراكات بحلول عام 2029، في حين من المتوقع أن تسجل اشتراكات الجيل الخامس أقوى نمو في هذه الفترة، بنسبة 41%، تتضاعف سنويًا من 44 مليون اشتراك في عام 2023 إلى 350 مليونًا في عام 2029، لتمثل حوالي 40% من إجمالي الاشتراكات بحلول عام 2029. صناعة الاتصالات وأشار تقرير حديث صادر من شركة أركسون بأنه لا يزال نمو صناعة الاتصالات قوياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث من المتوقع أن يدفع مقدمو الخدمات حلولا مثل الخدمات المالية المتنقلة والوصول اللاسلكي الثابت (FWA) بشكل متزايد.
ومن المتوقع أيضًا أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا كبيرًا في حركة البيانات المتنقلة، مع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 23% بين عامي 2023 و2029. ومن المتوقع أن يكون الجيل الرابع هو المحرك الرئيسي للنمو مع توقع وصول البيانات الشهرية لكل هاتف ذكي إلى 45 جيجابايت بحلول عام 2029، أي بزيادة قدرها 17% سنويًا. اشتراكات الجيل الخامس ويقدر التقرير أيضًا أنه في السنوات الست بين نهاية عام 2023 و2029، من المتوقع أن تزيد اشتراكات الجيل الخامس العالمية بأكثر من 330% من 1.6 مليار إلى 5.3 مليارات اشتراك. ومن المتوقع أن تكون تغطية الجيل الخامس متاحة لأكثر من 45% من سكان العالم بحلول نهاية عام 2023، و85% بحلول نهاية عام 2029. ومن المتوقع أن تتمتع أمريكا الشمالية ودول مجلس التعاون الخليجي بأعلى معدلات انتشار إقليمية لشبكات الجيل الخامس بحلول نهاية العام 2029 بنسبة 92%، ومن المتوقع أن تتبعها أوروبا الغربية بنسبة 85%.
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