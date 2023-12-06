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330% نمو باشتراكات 5G

12/6/2023 11:19:22 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع تقرير متخصص أن ينمو إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.4% سنويًا من 740 مليونًا في عام 2023 إلى 850 مليونًا في عام 2029. وستمثل اشتراكات الجيل الرابع 54% من الاشتراكات بحلول عام 2029، في حين من المتوقع أن تسجل اشتراكات الجيل الخامس أقوى نمو في هذه الفترة، بنسبة 41%، تتضاعف سنويًا من 44 مليون اشتراك في عام 2023 إلى 350 مليونًا في عام 2029، لتمثل حوالي 40% من إجمالي الاشتراكات بحلول عام 2029. صناعة الاتصالات وأشار تقرير حديث صادر من شركة أركسون بأنه لا يزال نمو صناعة الاتصالات قوياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث من المتوقع أن يدفع مقدمو الخدمات حلولا مثل الخدمات المالية المتنقلة والوصول اللاسلكي الثابت (FWA) بشكل متزايد.
ومن المتوقع أيضًا أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا كبيرًا في حركة البيانات المتنقلة، مع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 23% بين عامي 2023 و2029. ومن المتوقع أن يكون الجيل الرابع هو المحرك الرئيسي للنمو مع توقع وصول البيانات الشهرية لكل هاتف ذكي إلى 45 جيجابايت بحلول عام 2029، أي بزيادة قدرها 17% سنويًا. اشتراكات الجيل الخامس ويقدر التقرير أيضًا أنه في السنوات الست بين نهاية عام 2023 و2029، من المتوقع أن تزيد اشتراكات الجيل الخامس العالمية بأكثر من 330% من 1.6 مليار إلى 5.3 مليارات اشتراك. ومن المتوقع أن تكون تغطية الجيل الخامس متاحة لأكثر من 45% من سكان العالم بحلول نهاية عام 2023، و85% بحلول نهاية عام 2029. ومن المتوقع أن تتمتع أمريكا الشمالية ودول مجلس التعاون الخليجي بأعلى معدلات انتشار إقليمية لشبكات الجيل الخامس بحلول نهاية العام 2029 بنسبة 92%، ومن المتوقع أن تتبعها أوروبا الغربية بنسبة 85%.

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