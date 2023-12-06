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100 صفقة عقارية يوميا بجدة

12/6/2023 11:19:22 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت سوق العقارات في جدة خلال الشهر الماضي 3.011 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 5.33 مليارات ريال لمساحة مجموعها 2.78 مليون متر مربع، وبمتوسط يومي يصل إلى 100 صفقة عقارية يوميا، وذلك خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 30 نوفمبر الماضيين.

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