100 صفقة عقارية يوميا بجدة
التاريخ
12/6/2023 11:19:22 PM
(MENAFN
- Al Watan) سجلت سوق العقارات في جدة خلال الشهر الماضي 3.011 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 5.33 مليارات ريال لمساحة مجموعها 2.78 مليون متر مربع، وبمتوسط يومي يصل إلى 100 صفقة عقارية يوميا، وذلك خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 30 نوفمبر الماضيين.
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