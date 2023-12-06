هل تسرع السيارات الكهربائية وصول الطلب على الوقود الأحفورى لذروته؟ - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وسط الكثير من القلق الذى أعرب عنه المشاركون فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ“COP28” بشأن الوتيرة البطيئة لخفض استهلاك الوقود الأحفورى لمكافحة تغير المناخ، برز تنامى أسطول السيارات الكهربائية فى جميع أنحاء العالم كأحد الأمور الإيجابية، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

ويؤدى انتشار السيارات الكهربائية فى جميع أنحاء العالم بالفعل إلى انخفاض كبير بشكل مدهش فى الطلب على الوقود، وأدى تزايد مبيعات السيارات الكهربائية فى السنوات الأخيرة إلى تسريع التوقعات بشأن الموعد الذى سيبلغ فيه استخدام النفط العالمى ذروته.

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ويساعد الدعم الحكومى والتكنولوجيا المُحسنة، المستهلكين على التغلب على الأسعار المرتفعة للسيارات التى تعمل بالبطاريات، وفقًا لخبراء الصناعة.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، وهى مجموعة تضم 29 دولة صناعية، أن يصل الاستهلاك العالمى من النفط إلى ذروته فى نهاية هذا العقد عند 103 ملايين برميل يوميا، بعد خفض توقعاتها الصادرة فى 2017 بشكل منتظم، والتى توقعت آنذاك أن يصل الطلب ذروته عند 105 ملايين برميل يوميا فى 2040.

وقال أبوستولوس بتروبولوس، مصمم نماذج الطاقة فى وكالة الطاقة الدولية، إن ما غير قواعد اللعبة هو دعم السياسات للتحول إلى السيارات الكهربائية، ما أدى إلى انخفاض كبير فى الطلب على النفط من قطاع النقل، والذى كان المحرك الرئيسى لنمو الطلب العالمى على الوقود الأحفورى.

وباتت شركة النفط العملاقة“بى بى”، تتوقع الوصول لذروة الطلب العالمى على النفط فى وقت أبكر، مع تخفيض حكومتا الولايات المتحدة والصين – أكبر مستهلكين للنفط فى العالم – توقعاتهما للاستهلاك المحلى.

ويمثل النقل حوالى 60% من الطلب العالمى على النفط، وتمثل الولايات المتحدة وحدها حوالى 10%، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

ومن المفترض أن تنخفض هذه الحصة، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تمحو المركبات الكهربائية حوالى 5 ملايين برميل يوميًا من الطلب العالمى على النفط بحلول عام 2030.

وتشكل مبيعات السيارات الكهربائية العالمية الآن حوالى 13% من إجمالى مبيعات السيارات ومن المرجح أن ترتفع إلى ما بين 40% إلى 45% من السوق بحلول نهاية العقد، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

ويرجع ذلك إلى مزيج من معايير الكفاءة الصارمة، والدعم الذى قدمته مختلف الحكومات حول العالم منذ اتفاقية باريس لعام 2015 لإبقاء ظاهرة الاحتباس الحرارى فى حدود 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) فوق درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعية.

وتشمل أحدث إجراءات الدعم الإعفاء الضريبى الذى يمنحه قانون خفض التضخم الأمريكى بقيمة 7500 دولار لشراء سيارة كهربائية جديدة، والذى تم إقراره العام الماضى ويهدف إلى المساعدة فى تعويض أسعار السيارات المرتفعة.

ورغم أن مبيعات السيارات بالفعل ارتفعت، لكن وكالة الطاقة الدولية ترى أنه يجب أن تكون أعلى لتصل إلى حوالى 70% من السوق بحلول عام 2030، من أجل الوصول لمستهدفات اتفاقية باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ولكن لا يمكن الجزم بإمكانية وصول مبيعات السيارات لهذه القمم.

وخلال الأسابيع الأخيرة ألغى وأجل صانعو السيارات الكهربائية بما فى ذلك“جنرال موتورز” و”فورد” و”ستيلانتس” خططًا لتسريع الإنتاج وسط ارتفاع تكاليف العمالة وعلامات على أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدى إلى تباطؤ النمو فى الولايات المتحدة.

ومع ذلك، على المدى الطويل، فإن انخفاض تكاليف بطاريات السيارات الكهربائية جعل بعض الباحثين يشعرون بالتفاؤل.

أرخص فى الصين

سيعتمد معدل تبنى السيارات الكهربائية فى المستقبل بشكل كبير على أسعار السيارات الكهربائية ومدى توفر محطات الشحن، وفقًا لخبراء الصناعة، وتتمتع الصين بالميزة فى كلتا الحالتين.

ويبلغ متوسط تكلفة السيارة الكهربائية فى الصين 31.1 ألف يورو فى منتصف عام 2023، وفقًا لشركة الأبحاث البريطانية“جاتو دايناميكس” التى وجدت أن أرخص سيارة كهربائية فى الصين كانت تكلفتها أقل 8% من أرخص سيارة تعمل بالبنزين.

ويعود الفضل فى ذلك إلى الدعم الحكومى الضخم وسهولة توافر العناصر الأرضية النادرة التى تعتبر حاسمة فى إنتاج السيارات الكهربائية، وتستحوذ المركبات الكهربائية على حوالى ربع السوق فى الصين، ومن المتوقع أن تقود البلاد النمو العالمى.

وعلى النقيض من ذلك، فى الولايات المتحدة، يبلغ متوسط سعر السيارة الكهربائية أكثر من 53 ألف دولار، وفقا لشركة أبحاث السيارات كيلى بلو بوك، أى أكثر بنحو 5000 دولار من سيارة تعمل بالبنزين، وتتخلف الولايات المتحدة أيضًا عن الصين فى العدد الإجمالى لمحطات الشحن العامة.

وأشار تقرير ممول من الصناعة أصدره معهد“إليكتريفيكشن” فى أكتوبر إلى أن الولايات المتحدة لديها حوالى 52 ألف محطة شحن عامة، وأوروبا حوالى 400 ألف، والصين حوالى 1.2 مليون.

ومع ذلك، من المتوقع أن تنمو السيارات الكهربائية بنسبة تصل إلى 50% من رخص السيارات الجديدة فى الولايات المتحدة بحلول عام 2030، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، حيث ينجذب السائقون إلى التكنولوجيا المحسنة، وانخفاض الأسعار واحتمال تجنب الأسعار المتقلبة فى مضخات الوقود.

وقال بتروبولوس من وكالة الطاقة الدولية:“التغيير على الجانب السياسى قد يؤخر عملية الانتقال”، فى إشارة إلى المخاوف بين بعض صانعى السيارات الكهربائية من أن الانتخابات الأمريكية العام المقبل قد تؤدى إلى مجموعة جديدة من السياسات.