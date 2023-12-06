فاينانشيال تايمز: قفزة بيتكوين.. هل شاهدنا هذا المشهد من قبل؟ - جريدة البورصة

عادت السوق الصاعدة للعملات المشفرة مرة أخرى، فعملة“بيتكوين” ارتفعت إلى 42 ألف دولار يوم الإثنين الماضى، وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 20 شهرًا، مسجلة ارتفاعًا كبيرًا تجاوز 150% حتى الآن هذا العام، وعوضت بيتكوين بذلك خسارتها لأكثر من 60% من قيمتها فى عام 2022.

وآثار صعود العملات المشفرة مرة أخرى موجة من الدعوات المتفائلة، إذ يتوقع المتمرسين فى الصناعة الآن أن تتجاوز العملة 100 ألف دولار بحلول نهاية عام 2024، وما لا يقل عن 750 ألف دولار بحلول عام 2026، ولم تكن بيتكوين وحدها التى قفزت، إذ ارتفعت كل من“دوج كوين” و”سولانا” و”كاردانا” بمعدلات مكونة من رقمين أيضًا.

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كما هو الحال مع أى أداة، فإن توصيات الاستثمار فى العملات المشفرة تتوقف على إيجاد سرد مقنع، ولكن على عكس الأصول الأخرى، ليس للبيتكوين قيمة جوهرية، ولا يدعمها أى شيء.

وقد يجادل البعض بأن الذهب لا يختلف كثيرًا، ومع ذلك، فقد تم الوثوق بالمعدن اللامع كمخزن فعال للثروة لآلاف السنين، وقد ثبت أنه يوفر بعض الحماية فى وقت هبوط الأسواق وأوقات عدم اليقين العالية – ما يرقى إلى مكانته كتحوط.

لا يمكن قول الشيء نفسه عن البيتكوين، فعدم الاتساق هو السمة المميزة للعملة المشفرة، وجل ما تقدمه العملة المشفرة فى النهاية هو فرصة للتكهن باتجاهات السوق.

وتستند الدعوات المؤيدة للعملات المشفرة والداعية للاستثمار فيه على 3 عوامل، الأول هو عودة شهية المخاطرة للأسواق المالية، بعدما أصبح المستثمرون فى الأسابيع الأخيرة، على اقتناع متزايد بأن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى قد وصل إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، وأن خفض الفائدة سوف يحدث فى وقت أقرب مما تشير إليه التوقعات، ومع وفرة السيولة، وانخفاض توقعات أسعار الفائدة، فإن المراهنة على شيء أكثر مضاربة يبدو جذابا.

ويميل ارتفاع أسعار البيتكوين إلى توليد جنون الشراء، كالقنبلة الموقوتة التى تنفجر من تلقاء نفسها، لكن يزعم المراهنون على الارتفاع أيضًا أن الأمر هذه المرة أكثر من مجرد ضجيج.

العامل الثانى الذى يستندون عليه هو أن إغلاق معظم القضايا الجنائية البارزة التى ظلت معلقة على سوق العملات المشفرة خلال العام الماضى هو بمثابة لحظة تطهير.

ففى الشهر الماضى، نجحت الولايات المتحدة فى مقاضاة سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذى السابق لشركة“إف تى إكس” بتهمة الاحتيال، فى حين اعترفت“بينانس”، أكبر بورصة عملات مشفرة فى العالم، بضلوعها فى التهم المتعلقة بغسل الأموال وانتهاك العقوبات.

وأخيرًا يتوقع المتفائلون بالعملات المشفرة أن بوادر موافقة تنظيمية أمريكية لإطلاق“بلاك روك” وشركات أخرى لصناديق الاستثمار للتداول الفورى فى بيتكوين، ستقود موجة من منتجات صناديق العملات المشفرة المدعومة من قبل مديرى الأصول الرئيسيين، ويزعمون أن التبنى المؤسسى الأوسع من قبل لاعبين جادين يمنح العملة المشفرة مصداقية.

لكن قضية الشراء والاحتفاظ مليئة بالثغرات، إذ أن صراعات العملات المشفرة مع القانون لم تنته بعد، إذ لاتزال السلطات تقوم بمعايرة اللوائح بحذر وتستمع إلى القضايا القانونية.

وقال جارى جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، مؤخرا إن القطاع ملئ بالاحتيال والإفلاس وغسيل الأموال.

وقد تجذب تطبيقات العقود الفورية لبيتكوين من الصناديق المتداولة، المزيد من المستثمرين الذين يسعون إلى التعرض للعملات المشفرة ولكنهم يخشون السرقة وخسارة العملات المعدنية فى المحافظ الرقمية والبورصات.

لكنها لا تحمى المستثمرين من تقلبات العملات المشفرة، ويمكن رؤية ذلك فى صناديق“جراى سكيل” الخاصة التى تتبع العملات المشفرة، وتتداول بمضاعفات سخيفة لقيمتها الأساسية.

وبالنسبة لمعظم مديرى الأصول، تعد صناديق الاستثمار المتداولة أيضًا مجرد وسيلة أخرى لتحصيل الرسوم من المستثمرين الذين يسعون إلى التعرض للعملات المشفرة، أكثر منها دعم لفئة الأصول نفسها.

ما تبقى من مبررات التفاؤل إذن هو الحجة الواهية القائلة بأن هناك بعض الرغبة فى المضاربة، وأن عملة البيتكوين هى أصل مضارب، تمامًا كجوهر“نظرية الأحمق الأكبر” للمستثمرين: فكل ما تحتاجه لتحقيق الربح من الاستثمار، هو العثور على شخص أبله بما فيه الكفاية لشراء الأصل بسعر مرتفع، سيستمر حتى يحدث انهيار، ولقد انهارت عملة البيتكوين من قبل؛ بالتأكيد سوف تفعل ذلك مرة أخرى.

المصدر: افتتاحية“فاينانشيال تايمز”