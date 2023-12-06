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10% زيادة فى أسعار الأجهزة الكهربائية منذ بداية الشهر الجارى

12/6/2023 11:19:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “ساويرس” متشائم من بيئة الاستثمار فى مصر لكنه سيواصل الاستثمار شركتان أمريكيتان تخاطبان الحكومة لإنشاء مصانع بقطاع الدواء مجلس الوزراء يوافق على 4 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص ((إبراهيم)): شركة فريش رفعت أسعارها 5% مع بداية ديسمبر عاودت أسعار الأجهزة الكهربائية للارتفاع مجدداً مع بداية شهر ديسمبر الجارى بنسب تراوحت بين 5 و10%، مقارنة بشهر نوفمبر. قال تجار لـ((البورصة))، إنَّ أسعار شاشات ((سامسونج)) 43 بوصة ارتفعت من 10500 جنيه إلى 11500 جنيه، بينما ارتفعت ثلاجة ((فريش)) 14 قدماً بقيمة 500 جنيه لتسجل 18500 جنيه حالياً، فى حين رفعت شركة فريش أسعار السخانات بقيم تراوحت بين 200 و300 جنيه لتتراوح أسعار سعة 30 و50 لتراً بين 2700 و3 آلاف جنيه. قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ الارتفاع المستمر للأسعار فى السوق المحلى جاء نتيجة احتجاز البضائع فى الموانئ لفترة تجاوزت الشهور، ما أثر على حجم المعروض من السلع فى السوق المحلى. أضاف لـ((البورصة))، أن سرعة فتح الاعتمادات المستندية للشركات لشراء مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع المحتجزة، أسهمت فى عودة الأسعار إلى طبيعتها، خاصة أن أى زيادات جديدة فى الأسعار تغذى معدل التضخم، وهذا عكس توجهات الدولة. أوضح أن مصر لديها اكتفاء ذاتى فى مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية، وما يعيق تلك الصناعة عن استكمال نجاحها هو الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المستوردة. طالب بضرورة تصنيع بعض المنتجات المستوردة للهروب من ضغوط الدولار، وبالتحديد الصاج والإستانلس والنحاس. وارتفعت صادرات المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بنسبة 8.5% خلال أول 10 أشهر من العام الجارى ليسجل 3.516 مليار دولار، مقابل 3.241 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022. قال خليل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة فريش للأجهزة الكهربائية، إنَّ الشركة رفعت أسعار منتجاتها بنسب 5% مع بداية شهر ديسمبر الجارى؛ نتيجة صعود الدولار فى السوق الموازى، خاصة أن المصنع يعتمد على 60% مدخلات مستوردة. أضاف لـ((البورصة))، أن استمرار أزمة الدولار وعدم التحرك للإفراج عن البضائع المحتجزة فى الجمارك يسهمان فى زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية على مدار العام المقبل. قال أحمد محمد، تاجر أجهزة كهربائية بشارع عبدالعزيز بمنطقة، إنَّ أسعار الأجهزة ارتفعت مجدداً عن الشهر الماضى بنحو 10% بقرار من الشركات؛ نتيجة نقص الكمية المعروضة من الخامات ومستلزمات الإنتاج. أضاف لـ((البورصة))، أن القوة الشرائية تتراجع باستمرار مع ارتفاع أسعار الأجهزة لنسبة وصلت إلى أكثر من 85%، وأغلب المستهلكين لجأوا إلى شراء الأجهزة الكهربائية المستعملة للهروب من الزيادات السعرية الحالية. كتبت ـ تقى أيمن

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