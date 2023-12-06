10% زيادة فى أسعار الأجهزة الكهربائية منذ بداية الشهر الجارى

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عاودت أسعار الأجهزة الكهربائية للارتفاع مجدداً مع بداية شهر ديسمبر الجارى بنسب تراوحت بين 5 و10%، مقارنة بشهر نوفمبر. قال تجار لـ((البورصة))، إنَّ أسعار شاشات ((سامسونج)) 43 بوصة ارتفعت من 10500 جنيه إلى 11500 جنيه، بينما ارتفعت ثلاجة ((فريش)) 14 قدماً بقيمة 500 جنيه لتسجل 18500 جنيه حالياً، فى حين رفعت شركة فريش أسعار السخانات بقيم تراوحت بين 200 و300 جنيه لتتراوح أسعار سعة 30 و50 لتراً بين 2700 و3 آلاف جنيه. قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ الارتفاع المستمر للأسعار فى السوق المحلى جاء نتيجة احتجاز البضائع فى الموانئ لفترة تجاوزت الشهور، ما أثر على حجم المعروض من السلع فى السوق المحلى. أضاف لـ((البورصة))، أن سرعة فتح الاعتمادات المستندية للشركات لشراء مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع المحتجزة، أسهمت فى عودة الأسعار إلى طبيعتها، خاصة أن أى زيادات جديدة فى الأسعار تغذى معدل التضخم، وهذا عكس توجهات الدولة. أوضح أن مصر لديها اكتفاء ذاتى فى مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية، وما يعيق تلك الصناعة عن استكمال نجاحها هو الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المستوردة. طالب بضرورة تصنيع بعض المنتجات المستوردة للهروب من ضغوط الدولار، وبالتحديد الصاج والإستانلس والنحاس. وارتفعت صادرات المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بنسبة 8.5% خلال أول 10 أشهر من العام الجارى ليسجل 3.516 مليار دولار، مقابل 3.241 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022. قال خليل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة فريش للأجهزة الكهربائية، إنَّ الشركة رفعت أسعار منتجاتها بنسب 5% مع بداية شهر ديسمبر الجارى؛ نتيجة صعود الدولار فى السوق الموازى، خاصة أن المصنع يعتمد على 60% مدخلات مستوردة. أضاف لـ((البورصة))، أن استمرار أزمة الدولار وعدم التحرك للإفراج عن البضائع المحتجزة فى الجمارك يسهمان فى زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية على مدار العام المقبل. قال أحمد محمد، تاجر أجهزة كهربائية بشارع عبدالعزيز بمنطقة، إنَّ أسعار الأجهزة ارتفعت مجدداً عن الشهر الماضى بنحو 10% بقرار من الشركات؛ نتيجة نقص الكمية المعروضة من الخامات ومستلزمات الإنتاج. أضاف لـ((البورصة))، أن القوة الشرائية تتراجع باستمرار مع ارتفاع أسعار الأجهزة لنسبة وصلت إلى أكثر من 85%، وأغلب المستهلكين لجأوا إلى شراء الأجهزة الكهربائية المستعملة للهروب من الزيادات السعرية الحالية. كتبت ـ تقى أيمن
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