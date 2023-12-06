((مصر الجديدة)) ترفض عروض تطوير مجمع غرناطة ((لضعفها)) - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) رفضت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير جميع العروض المقدمة لاستغلال وتأجير مجمع مدينة غرناطة التاريخية وتطويره بنظام المشاركة فى الإيرادات؛ لعدم توافق العروض المقدمة مع متطلبات مجلس الإدارة.

وقالت مصادر لـ((البورصة))، إنَّ مجلس إدارة الشركة سيجتمع الأسبوع المقبل؛ لمناقشة خطط تطوير مشاريع الشركة، ومن ضمنها تطوير مجمع غرناطة سواء بإعادة طرحه على المستثمرين أو إجراء مناقصة مرة أخرى. وأضافت المصادر، ان السبب الأساسى للرفض يعود إلى ضعف العروض الفنية المقدمة من راغبى تطوير المشروع، موضحة أن العروض التى تقدمت كانت من مستثمرين محليين.

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وذكرت المصادر، أن مراحل التطوير تشمل تجديد شبكات الإنارة والصرف، وإعادة تصميم السور الخارجى ليتماشى مع عراقة المبنى ويسمح برؤيته من الخارج، وترميم القباب والصالة الداخلية التى تعرضت للتدمير بسبب الإهمال، بقيمة استثمارات تتخطى المليار جنيه.

يقع مجمع غرناطة بشارع المعهد الاشتراكى بحى مصر الجديدة، أمام الميريلاند بإجمالى مساحة 11.1 ألف متر مربع، وتستهدف الشركة من طرح المجمع استغلاله فى الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية المختلفة.

وتم تصميم مبنى غرناطة على الطراز الأندلسى، ويتضمن ساحة مخصصة لسباقات الخيول وتحيطها مجموعة من المدرجات، كما تم تزيين المبنى ببرج وقبة على الطراز الأندلسى.

وكان مبنى غرناطة أحد الأماكن المفضلة التى يتم استقبال الوفود الأجنبية المختلفة به فى عصر الملكية، سواء داخل البرج أو على مدرجات المبنى.

وحققت الشركة صافى خسائر بلغ 16.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 11.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة، خلال الربع الثالث من العام الجارى، إلى 141.4 مليون جنيه، مقابل 64.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.