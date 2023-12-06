((مصر الجديدة)) ترفض عروض تطوير مجمع غرناطة ((لضعفها)) - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفضت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير جميع العروض المقدمة لاستغلال وتأجير مجمع مدينة غرناطة التاريخية وتطويره بنظام المشاركة فى الإيرادات؛ لعدم توافق العروض المقدمة مع متطلبات مجلس الإدارة.
وقالت مصادر لـ((البورصة))، إنَّ مجلس إدارة الشركة سيجتمع الأسبوع المقبل؛ لمناقشة خطط تطوير مشاريع الشركة، ومن ضمنها تطوير مجمع غرناطة سواء بإعادة طرحه على المستثمرين أو إجراء مناقصة مرة أخرى. وأضافت المصادر، ان السبب الأساسى للرفض يعود إلى ضعف العروض الفنية المقدمة من راغبى تطوير المشروع، موضحة أن العروض التى تقدمت كانت من مستثمرين محليين.
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وذكرت المصادر، أن مراحل التطوير تشمل تجديد شبكات الإنارة والصرف، وإعادة تصميم السور الخارجى ليتماشى مع عراقة المبنى ويسمح برؤيته من الخارج، وترميم القباب والصالة الداخلية التى تعرضت للتدمير بسبب الإهمال، بقيمة استثمارات تتخطى المليار جنيه.
يقع مجمع غرناطة بشارع المعهد الاشتراكى بحى مصر الجديدة، أمام الميريلاند بإجمالى مساحة 11.1 ألف متر مربع، وتستهدف الشركة من طرح المجمع استغلاله فى الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية المختلفة.
وتم تصميم مبنى غرناطة على الطراز الأندلسى، ويتضمن ساحة مخصصة لسباقات الخيول وتحيطها مجموعة من المدرجات، كما تم تزيين المبنى ببرج وقبة على الطراز الأندلسى.
وكان مبنى غرناطة أحد الأماكن المفضلة التى يتم استقبال الوفود الأجنبية المختلفة به فى عصر الملكية، سواء داخل البرج أو على مدرجات المبنى.
وحققت الشركة صافى خسائر بلغ 16.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 11.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
وارتفعت إيرادات الشركة، خلال الربع الثالث من العام الجارى، إلى 141.4 مليون جنيه، مقابل 64.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
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