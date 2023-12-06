السعودية المصرية تحصل على قرض بقيمة مليار جنيه من البنك الأهلى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت الشركة السعودية المصرية للتعمير، عقد قرض تمويل طويل الأجل من البنك الأهلى المصرى بقيمة مليار جنيه، وذلك لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع“بلوفير” بالعاصمة الإدارية، والذى يبلغ إجمالى استثماراته حوالى 5.2 مليار جنيه.
وقال المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن التمويلات الموقعة بين الطرفين ستساعد على تنفيذ المخطط الاستراتيجى للشركة لتطوير مشروعاتها فى إطار المخطط العام للعاصمة الإدارية.
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وأوضح أنه جارى تنفيذ مشروع“بلوفير” فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 70 فدانًا، ويضم 1400 وحدة سكنية مختلفة الأنماط؛ وهى: الشقق السكنية، والاستوديوهات، والدوبلكس، والتوين فيلا، والتاون هاوس.
وأضاف أنه تم إطلاق مرحلة جديدة من مشروع بلوفير، فى بداية العام الجارى بخطط سداد تبدأ من 5% دفعة أولى وتقسيط لمدة تصل حتى 8 سنوات.
وأشار إلى أنه من المنتظر بدء تسليم مشروع“بلوفير” فى عام 2024، خاصة بعد أن تم توقيع عقود مع شركات المقاولات الكبرى، مثل شركة“ريدكون للتعمير” لتنفيذ أعمال الإنشاءات للفيلات والشقق السكنية، وشركة“الخرافى ناشيونال”، لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع.
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