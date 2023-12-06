ساويرس متشائم من بيئة الاستثمار فى مصر لكنه سيواصل الاستثمار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) 20 مليون دولار استثماراته فى التعدين واستحوذ على شركة تملك 9 مناجم ذهب
قال نجيب ساويرس رجل الأعمال، إنه يستهدف ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة، رغم رؤيته غير المتفائلة بيئة الاستثمار فى مصر، وكشف أن فى البلاد تتخطى مليار دولار.
وأضاف ساويرس فى تصريحات له على هامش مؤتمر“شغلنى”، أنه متشائم بشأن الاستثمار فى مصر ويراه غير مشجع بالمرة، ولكن رغم ظروف الاستثمار الصعبة، لكنه سيتوسع استثماريًا.
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أوضح أن وجود 4 أسعار لصرف الدولار فى مصر ما بين الرسمى والموازى وسوق الذهب وشهادات الإيداع لسهم التجارى الدولى فى بورصة لندن أبرز ما يعرقل قرارته الاستثمارية وتؤثر سلبًا على مشروعاته القائمة، وتؤثر أيضًا على الشركات والتجار وحياة المواطنين، فى ظل ظروف اقتصادية غير مسبوقة.
واستطرد:“ربنا وحده العالم سعر الدولار هيوصل فين”.
وأشار إلى أن شروط رخص البنك الرقمى لم تكن مرضية لذلك لم يتقدم حتى الآن..لكن نجله ينوى التقدم بها. يمتلك استثمارات بـ15 مليار دولار فى الإمارات..ويسعى لتدشين مدينة خارج بغداد
وبشأن استثماراته إقليميًا، كشف أنه ينوى التوسع فى دولة الإمارات باستثمارات 15 مليار دولار خلال 10 سنوات، بالإضافة للتوسع فى العراق، إذ يستهدف إنشاء مدينة خارج بغداد بعلى مساحة 75 مليون متر.
وبالنسبة لاستثماراته فى مصر، قال إنه يركز على القطاع العقارى والتكنولوجيا المرتبطة به، بالإضافة لقطاعات التعليم والذهب والصحة، واللذين يوليهما اهتمامًا أكبر مؤخرًا.، كما أنه يستهدف التوسع خارج مصر أيضًا.
وأضاف ساويرس، أن قلة الاهتمام بمناطق مثل سوهاج، خاصة من ناحية الخدمات، إذ لا يوجد به فنادق 5 نجوم، مما يدفع المستثمر لنقل استثماراته لمناطق أخرى.
وقال إن الدولة عليها تشجيع الاستثمار فى تلك المناطق ومنح تسهيلات أكثر للمستثمرين.
وبالنسبة لقطاع السياحة، قال إنه يعانى من الإجراءات التعسفية، مثل التفتيش المبالغ أحيانًا، مما يؤثر سلبًا على السياح، عكس وجهات أخرى مثل باريس.
وتطرق إلى أن القطاع الخاص يعانى بسبب القيود المفروضة عليه والإجراءات البيروقراطية، واتهم موظفى الدولة بعرقلة القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة تغيير السياسة المتبعة تجاه القطاع الخاص، لأنه أحد أعمدة الاقتصاد المصرى، وبالنسبة لاستثماراته فى قطاع الذهب، قال ساويرس، إنه استحوذ على شركة للتنقيب عن الذهب، كان يتعامل معها سابقًا.
وأضاف أن الشركة تمتلك 9 مناجم للذهب، وتم الانتهاء من حفر أول منجم واستخراج أول عينة منذ أيام، موضحًا أن استثماراته بالمناجم ليست كبيرة الحجم، ولكنه ينوى التوسع فيها مستقبلًا.
وكشف أن استثماراته حاليًا فى مجال التعدين تبلغ نحو 20 مليون دولار، وبالنسبة لمنجم باكستان، قال إنه مازال يدرس الاستثمار به ولم يقرر شىء.
وقال ساويرس، وهو الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، إن مبيعات الشركة التعاقدية فى مشروعاتها العقارية، وصلت نحو 55 مليار جنيه خلال العام الجارى.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى مُنفصل للشركة، أن“أورا” تستهدف التوسع فى قطاع الفنادق خلال الفترة القادمة، من خلال تنفيذ 3 فنادق، منهم فندقين بالساحل الشمالى وآخر بمنطقة الأهرامات.
وينتظر ساويرس الموافقات اللازمة لإقامة فندق جديد عند منطقة الأهرامات السياحية، وأن المشروع لم يحصل على تمويل بنكى حتى الآن، وأنه سيتم الإعلان عن الشركاء في المستقبل القريب.
وأوضح أن الشركة على استعداد لدراسة أى فرص ضمن الطروحات الحكومية، إذ تدرس كل الفرص المتاحة. “أورا” تستهدف تنفيذ 3 فنادق فى الساحل الشمالى ومنطقة الأهرامات
وأشار إلى أن شركة“أورا” تستعد لطرح مشروعين جديدين خلال عام 2024 فى إطار خطة الشركة للتوسع وزيادة حجم أعمالها.
ويدرس ساويرس البدء فى موقعين، أحدهما بالتجمع الخامس، والآخر فى الساحل الشمالى الغربى، إذ انتهت الشركة من إجراءات الحصول على قطعتى الأرض، ومن المخطط البدء فى تنفيذ المشروعين مع بداية العام المقبل.
وقال إن المشروع الأول فى الساحل الشمالى على مساحة 218 فدانا، والمشروع الثانى بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 175 فدانا.
وحول القطاع العقارى، شدد ساويرس، على أهمية استمرار الشركات العقارية فى التوسع ودراسة فرص استثمارية جديدة باستمرار، وتابع:“المطور العقارى لن يتوقف عن العمل حتى فى أسوأ الظروف الاقتصادية”.
وأضاف أن الحكومة قدمت عددا من التسهيلات للمطورين العقاريين خلال الفترة الماضية، ولكنها مازالت غير كافية، خاصة فى ظل ارتفاع سعر الفائدة وزيادة تكاليف المواد الخام.
وأوضح أن الشركة تتبع عدة خطوات للتحوط من الزيادات المستمرة فى الأسعار من خلال التعاون مع شركات مقاولات جادة تسرع عمليات الإنشاء، والحفاظ على احتياطى من المواد الخام المستوردة.
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