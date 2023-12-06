ساويرس متشائم من بيئة الاستثمار فى مصر لكنه سيواصل الاستثمار

قال نجيب ساويرس رجل الأعمال، إنه يستهدف ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة، رغم رؤيته غير المتفائلة بيئة الاستثمار فى مصر، وكشف أن فى البلاد تتخطى مليار دولار.

وأضاف ساويرس فى تصريحات له على هامش مؤتمر“شغلنى”، أنه متشائم بشأن الاستثمار فى مصر ويراه غير مشجع بالمرة، ولكن رغم ظروف الاستثمار الصعبة، لكنه سيتوسع استثماريًا.

موضوعات10% زيادة فى أسعار الأجهزة الكهربائية منذ بداية الشهر الجارى شركتان أمريكيتان تخاطبان الحكومة لإنشاء مصانع بقطاع الدواء مجلس الوزراء يوافق على 4 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص

أوضح أن وجود 4 أسعار لصرف الدولار فى مصر ما بين الرسمى والموازى وسوق الذهب وشهادات الإيداع لسهم التجارى الدولى فى بورصة لندن أبرز ما يعرقل قرارته الاستثمارية وتؤثر سلبًا على مشروعاته القائمة، وتؤثر أيضًا على الشركات والتجار وحياة المواطنين، فى ظل ظروف اقتصادية غير مسبوقة.

واستطرد:“ربنا وحده العالم سعر الدولار هيوصل فين”.

وأشار إلى أن شروط رخص البنك الرقمى لم تكن مرضية لذلك لم يتقدم حتى الآن..لكن نجله ينوى التقدم بها.

وبشأن استثماراته إقليميًا، كشف أنه ينوى التوسع فى دولة الإمارات باستثمارات 15 مليار دولار خلال 10 سنوات، بالإضافة للتوسع فى العراق، إذ يستهدف إنشاء مدينة خارج بغداد بعلى مساحة 75 مليون متر.

وبالنسبة لاستثماراته فى مصر، قال إنه يركز على القطاع العقارى والتكنولوجيا المرتبطة به، بالإضافة لقطاعات التعليم والذهب والصحة، واللذين يوليهما اهتمامًا أكبر مؤخرًا.، كما أنه يستهدف التوسع خارج مصر أيضًا.

وأضاف ساويرس، أن قلة الاهتمام بمناطق مثل سوهاج، خاصة من ناحية الخدمات، إذ لا يوجد به فنادق 5 نجوم، مما يدفع المستثمر لنقل استثماراته لمناطق أخرى.

وقال إن الدولة عليها تشجيع الاستثمار فى تلك المناطق ومنح تسهيلات أكثر للمستثمرين.

وبالنسبة لقطاع السياحة، قال إنه يعانى من الإجراءات التعسفية، مثل التفتيش المبالغ أحيانًا، مما يؤثر سلبًا على السياح، عكس وجهات أخرى مثل باريس.

وتطرق إلى أن القطاع الخاص يعانى بسبب القيود المفروضة عليه والإجراءات البيروقراطية، واتهم موظفى الدولة بعرقلة القطاع الخاص.

وشدد على ضرورة تغيير السياسة المتبعة تجاه القطاع الخاص، لأنه أحد أعمدة الاقتصاد المصرى، وبالنسبة لاستثماراته فى قطاع الذهب، قال ساويرس، إنه استحوذ على شركة للتنقيب عن الذهب، كان يتعامل معها سابقًا.

وأضاف أن الشركة تمتلك 9 مناجم للذهب، وتم الانتهاء من حفر أول منجم واستخراج أول عينة منذ أيام، موضحًا أن استثماراته بالمناجم ليست كبيرة الحجم، ولكنه ينوى التوسع فيها مستقبلًا.

وكشف أن استثماراته حاليًا فى مجال التعدين تبلغ نحو 20 مليون دولار، وبالنسبة لمنجم باكستان، قال إنه مازال يدرس الاستثمار به ولم يقرر شىء.

وقال ساويرس، وهو الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، إن مبيعات الشركة التعاقدية فى مشروعاتها العقارية، وصلت نحو 55 مليار جنيه خلال العام الجارى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مُنفصل للشركة، أن“أورا” تستهدف التوسع فى قطاع الفنادق خلال الفترة القادمة، من خلال تنفيذ 3 فنادق، منهم فندقين بالساحل الشمالى وآخر بمنطقة الأهرامات.

وينتظر ساويرس الموافقات اللازمة لإقامة فندق جديد عند منطقة الأهرامات السياحية، وأن المشروع لم يحصل على تمويل بنكى حتى الآن، وأنه سيتم الإعلان عن الشركاء في المستقبل القريب.

وأوضح أن الشركة على استعداد لدراسة أى فرص ضمن الطروحات الحكومية، إذ تدرس كل الفرص المتاحة.

وأشار إلى أن شركة“أورا” تستعد لطرح مشروعين جديدين خلال عام 2024 فى إطار خطة الشركة للتوسع وزيادة حجم أعمالها.

ويدرس ساويرس البدء فى موقعين، أحدهما بالتجمع الخامس، والآخر فى الساحل الشمالى الغربى، إذ انتهت الشركة من إجراءات الحصول على قطعتى الأرض، ومن المخطط البدء فى تنفيذ المشروعين مع بداية العام المقبل.

وقال إن المشروع الأول فى الساحل الشمالى على مساحة 218 فدانا، والمشروع الثانى بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 175 فدانا.

وحول القطاع العقارى، شدد ساويرس، على أهمية استمرار الشركات العقارية فى التوسع ودراسة فرص استثمارية جديدة باستمرار، وتابع:“المطور العقارى لن يتوقف عن العمل حتى فى أسوأ الظروف الاقتصادية”.

وأضاف أن الحكومة قدمت عددا من التسهيلات للمطورين العقاريين خلال الفترة الماضية، ولكنها مازالت غير كافية، خاصة فى ظل ارتفاع سعر الفائدة وزيادة تكاليف المواد الخام.

وأوضح أن الشركة تتبع عدة خطوات للتحوط من الزيادات المستمرة فى الأسعار من خلال التعاون مع شركات مقاولات جادة تسرع عمليات الإنشاء، والحفاظ على احتياطى من المواد الخام المستوردة.



