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((السلع التموينية)) تعلن عن ممارسة لشراء القمح من جميع المناشئ

12/6/2023 11:19:08 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للسلع للتموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ممارسة القمح المستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجة بكراسة الشروط.

وقالت الهيئة، إن المناقصة تأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الشحن من 10 إلى 20 يناير 2024 و/أو من 21 إلى 31 يناير 2024.

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وأشارت الهيئة إلى ضرورة أن تقدم أسعار العروض FOB على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوم وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوم، وتتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة (يجب التزام المورد بتقديم السعرين).

وأشارت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت غدا الخميس بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

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