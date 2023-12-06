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((التموين)) توافق على صرف 50% حصة إضافية من السكر لـ((البدالين))

12/6/2023 11:18:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة ((السلع التموينية)) تعلن عن ممارسة لشراء القمح من جميع المناشئ وزير التموين يوجه شركات بنجر السكر بزيادة الطاقة الإنتاجية بواقع 30 % 25 شركة روسية تشارك فى“فوود افريكا” الثلاثاء المقبل فاروق: القواعد الجديدة تساعد على زيادة المعروض وانخفاض الأسعار وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية على صرف 50% حصة إضافية عن المقررات التموينية للمستفدين من البطاقات التموينية من خلال بدالى التموين ويدخل القرار حيز التنفيذ منتصف الشهر الجارى. قال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن وزارة التموين وافقت شفهيًا على مقترح الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بصرف السكر الحر بسعر27 جنيهًا للكيلو من خلال البدالين، ولفت إلى أن أسعار السكر الحر تتراوح بين 45 و55 جنيها للكيلو حسب المنطقة التى يباع فيها. ذكر أن القواعد الجديدة تساعد على ضبط السوق، وإنخفاض الأسعار خلال فترة قصيرة ويساهم فى إحكام الرقابة على جميع حلقات التداول . وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه وزارى رقم 30 لعام 2023 حصلت” البورصة” على نسخه منه يتضمن قواعد جديدة بشأن تداول سلعة السكر المحلى والمستورد للتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار. وألزمت المادة الأولى من القرار الشركات التجارية بإخطار الشركات المنتجة بأسماء وعناوين شركات التعبئة، والسلاسل التجارية التى تم البيع لها بموجب فواتير البيع الالكترونية. قال مصطفى فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة دهب لتعبئة المواد الغذائية، إن القرارت التى اتخذتها الوزارة بشأن تداول السكر، تساعد فى إحكام السيطرة على كبار المحتكرين. أضاف، أن طن السكر سجل نحو 46 ألف جنيه للطن المعبأ، ويقل بنحو ألف جنيه للطن السائب. من جانبه قال خالد فكرى رئيس القطاع التجارى بالشركة المصرية لتجارة الجملة إن القرارات من شأنها تنظيم عملية نقل السكر وضمان وصوله للمستهلك بسعر 27 جنيها للكيلو. أضاف فكرى أن الشركة تضخ حاليًا نحو ألف طن من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها بمحافظات الوجه القبلى البالغ عددها نحو 300 فرع بسعر 27 جنيهًا.

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