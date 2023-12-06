رئيس نقابة كيبك لـ الأنباء استئناف الدورات التدريبية الخارجية لموظفي القطاع النفطي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أعلن رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) سعد العجمي ان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود أبلغه باستئناف الدورات التدريبية الخارجية لموظفي القطاع النفطي.
وقال العجمي، في تصريحات لـ «الأنباء»، انه وبعد استفسارات من العاملين بشأن استئناف الدورات التدريبية الخارجية، تم التواصل مع رئيس المؤسسة الشيخ نواف السعود وأبلغني باستئناف الدورات التدريبية الخارجية لموظفي القطاع النفطي، وإصدار تعميم لجميع الشركات في القطاع النفطي.
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