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رئيس نقابة كيبك لـ الأنباء استئناف الدورات التدريبية الخارجية لموظفي القطاع النفطي

12/6/2023 11:03:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أعلن رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) سعد العجمي ان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود أبلغه باستئناف الدورات التدريبية الخارجية لموظفي القطاع النفطي.
وقال العجمي، في تصريحات لـ «الأنباء»، انه وبعد استفسارات من العاملين بشأن استئناف الدورات التدريبية الخارجية، تم التواصل مع رئيس المؤسسة الشيخ نواف السعود وأبلغني باستئناف الدورات التدريبية الخارجية لموظفي القطاع النفطي، وإصدار تعميم لجميع الشركات في القطاع النفطي.

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