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4 1 تريليونات دولار إجمالي صادرات الإلكترونيات حول العالم

12/6/2023 11:03:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعد تجارة الإلكترونيات أحد الشرايين الرئيسية للاقتصاد العالمي، بفضل التنوع الكبير بمنتجاتها، وتسارع وتيرة تطور التقنيات الحديثة في شتى المجالات، بداية من القطاعات الأساسية للاقتصاد من زراعة وصناعة وتجارة، وصولا لقطاعات الترفيه والتواصل الاجتماعي، فما أكبر الدول المصدرة للإلكترونيات؟ وكيف تغيرت ساحة المنافسة العالمية في هذا المجال الحيوي خلال العقدين الماضيين؟
تشير أحدث البيانات المتاحة من معهد «ماكينزي» العالمي، إلى أن إجمالي الصادرات الإلكترونية حول العالم بلغ 4.1 تريليونات دولار عام 2021، واستحوذت الصين على 34% أو ما يعادل 1.4 تريليون دولار منها، بعد أن بلغ نصيبها من التجارة العالمية للإلكترونيات 9% فقط عام 2000.
كما تظهر البيانات كيف أصبحت التجارة العالمية للإلكترونيات أكثر تركزا في آسيا، خاصة الصين وتايوان، مقارنة بتصدر الولايات المتحدة واليابان للساحة العالمية قبل أكثر من عقدين.
وساهمت عدة عوامل في حدوث هذا التحول، يأتي على رأسها توجه الولايات المتحدة نحو الاعتماد على التكنولوجيا القادمة من الدول الخارجية، حيث تتوافر العمالة الرخيصة، وانخفاض تكاليف الإنتاج، لكنها باتت تركز في الآونة الأخيرة على إعادة استقطاب صناعة المنتجات التقنية، وفي مقدمتها أشباه الموصلات، نحو أراضيها نظرا لأهميتها بالنسبة للأمن القومي. وفيما يلي قائمة بأكبر عشر دول مصدرة للتكنولوجيا في عام 2021 مقارنة بمطلع الألفية الثانية:

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