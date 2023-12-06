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11 مليار دولار من عائدات النفط تتبخر سنويا في نقل الخام من روسيا للمشترين

12/6/2023 11:03:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عززت العقوبات الغربية على روسيا أعمال عشرات التجار وشركات الشحن، الذين يصعب تعقبهم، حيث يتبخر ما يصل إلى 11 مليار دولار سنويا من عائدات النفط بين وقت مغادرة النفط من روسيا ووصوله إلى المشترين، وفقا لبيانات التجارة التي جمعتها «بلومبيرغ».
وكان الهدف الرئيسي للعقوبات، التي تم الاتفاق عليها قبل عام هذا الأسبوع، هو الضغط على موسكو وخفض تمويلها العسكري في ظل حربها على أوكرانيا.
ومن أبرز العقوبات تحديد سقف لسعر برميل النفط الروسي المنقول بحرا بمقدار 60 دولارا، أي أقل بمقدار 24 دولارا من متوسط سعر السوق على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.
وتم تصميم سقف الأسعار لمنع الشركات في مجموعة الدول السبع من تزويد روسيا بخدمات مثل الشحن والتأمين عندما يتم بيع النفط بأكثر من 60 دولارا. وفي الوقت نفسه منع الاتحاد الأوروبي جميع واردات النفط تقريبا من روسيا، التي كانت حتى ذلك الوقت المورد الرئيسي للكتلة، ما أجبر موسكو على الارتماء في أحضان عميلين مهيمنين وهما الصين والهند، بحسب تقرير لـ «بلومبيرغ» اطلعت عليه «العربية Business».
وقد تم تصميم خطة العقوبات كوسيلة لتقييد عائدات النفط الروسية دون التسبب في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وكانت النتيجة الثانوية هي إعادة تشكيل الهيكل المالي لتجارة النفط والتجارة البحرية بطريقة يقول بعض الخبراء إنه قد يكون من الصعب عكسها في نهاية الصراع أو بعد الرفع النهائي لنظام العقوبات الحالي.
وقد أدى ذلك إلى زيادة المخاوف من وقوع كارثة بيئية وترك الباب مفتوحا أمام تدفق أموال النفط غير المرئية عائدة إلى الكرملين لتمويل الحرب ضد أوكرانيا.
وعلى الرغم من الدلائل الأولية على أن الغرب يتفاعل لمحاولة إحباط الحلول الروسية، فإن السلطات في اليونان تقول إنها عاجزة عن منع أنشطة الشحن السرية هذه قبالة سواحل البلاد. تحدث هذه الأحداث في المياه الدولية التي تبدأ على بعد ستة أميال من شاطئها في خليج لاكونيان، وهو الامتداد المائي الذي يلتقي فيه نهرا توربا وسيمبا.
وتمكن الملاك اليونانيون من البقاء في التجارة، دون انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي، بعد أن نجح ديبلوماسيو البلاد في الضغط على الدول الأعضاء الأخرى لتخفيف الإجراءات التي كان من شأنها أن تقيد قدرة شركات الشحن على التجارة مع روسيا.
ونقلت السفن اليونانية 20% من جميع شحنات النفط الروسية حتى الآن في عام 2023، وما يقرب من ثلث صادراتها من خام الأورال الرئيسي.

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