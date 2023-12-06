Thursday, 07 December 2023 09:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البترول تستأنف دورات التدريب الخارجية للعاملين في القطاع النفطي

12/6/2023 11:03:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدر الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود تعميما باستئناف مشاركة الموظفين العاملين بالمؤسسة وشركاتها التابعة بالدورات التدريبية الخارجية وبرامج الالتحاق الخارجي مع الشركات العالمية والبرامج المحلية في حدود الميزانية المحددة لها، على أن يتم الالتزام بالقائمة الموحدة للجهات التدريبية الخارجية المعتمدة. وذكر التعميم انه يرجى الأخذ بالاعتبار الآتي: 1 - أن يتم تطبيق نموذج تقييم وتقرير المشاركة في البرامج التدريبية الخارجية ونموذج قائمة المتطلبات من الجهة المنظمة عند تسجيل الموظف للمشاركة في البرنامج التدريبي الخارجي بهدف رصد قياس كفاءة التدريب، ونموذج تقييم وتقرير المشاركة في البرامج التدريبية الخارجية ونموذج قائمة المتطلبات من الجهة المنظمة عند تسجيل الموظف. 2 - سيتم تشكيل لجنة دائمة على مستوى القطاع النفطي خاصة بمراجعة القائمة المعتمدة بهدف تحديثها.

MENAFN06122023000130011022ID1107549714

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث