البترول تستأنف دورات التدريب الخارجية للعاملين في القطاع النفطي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدر الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود تعميما باستئناف مشاركة الموظفين العاملين بالمؤسسة وشركاتها التابعة بالدورات التدريبية الخارجية وبرامج الالتحاق الخارجي مع الشركات العالمية والبرامج المحلية في حدود الميزانية المحددة لها، على أن يتم الالتزام بالقائمة الموحدة للجهات التدريبية الخارجية المعتمدة. وذكر التعميم انه يرجى الأخذ بالاعتبار الآتي: 1 - أن يتم تطبيق نموذج تقييم وتقرير المشاركة في البرامج التدريبية الخارجية ونموذج قائمة المتطلبات من الجهة المنظمة عند تسجيل الموظف للمشاركة في البرنامج التدريبي الخارجي بهدف رصد قياس كفاءة التدريب، ونموذج تقييم وتقرير المشاركة في البرامج التدريبية الخارجية ونموذج قائمة المتطلبات من الجهة المنظمة عند تسجيل الموظف. 2 - سيتم تشكيل لجنة دائمة على مستوى القطاع النفطي خاصة بمراجعة القائمة المعتمدة بهدف تحديثها.
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