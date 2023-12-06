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وقف الترقيات في النفط وسحب تعميمين في البترول وكوفبيك

12/6/2023 11:03:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود تعميما بوقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة تنفيذا لقرار سمو ولي العهد المنشور في جريدة «الكويت اليوم» الرسمية بشأن وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة اعتبارا من 5/12/2023 لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. ونص تعميم السعود على التطبيق اعتبارا من تاريخ 5 ديسمبر 2023 حتى إشعار آخر وسحب أي قرارات أو تعاميم صادرة تتعارض مع القرار. ووفقا لمصادر نفطية مسؤولة، فإنه تم سحب تعميمين بالترقيات صدرا في شركتي البترول الوطنية و«كوفبيك».

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