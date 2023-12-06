وقف الترقيات في النفط وسحب تعميمين في البترول وكوفبيك
التاريخ
12/6/2023 11:03:17 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود تعميما بوقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة تنفيذا لقرار سمو ولي العهد المنشور في جريدة «الكويت اليوم» الرسمية بشأن وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة اعتبارا من 5/12/2023 لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد. ونص تعميم السعود على التطبيق اعتبارا من تاريخ 5 ديسمبر 2023 حتى إشعار آخر وسحب أي قرارات أو تعاميم صادرة تتعارض مع القرار. ووفقا لمصادر نفطية مسؤولة، فإنه تم سحب تعميمين بالترقيات صدرا في شركتي البترول الوطنية و«كوفبيك».
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