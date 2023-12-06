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تعديلات تنظيمية بقطاع الموارد البشرية في مؤسسة البترول

12/6/2023 11:03:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود تعميما يقضي بإجراء تعديلات تنظيمية في قطاعات مؤسسة البترول على أن يتم العمل به اعتبارا من مطلع يناير 2024.
وجاء في التعميم، الذي حصلت عليه «الأنباء»، أن قرار مجلس الإدارة المعتمد بإجراء التعديلات التنظيمية بقطاعات المؤسسة جاء على النحو الآتي:
٭ أولا: تعديل مسمى قطاع الموارد البشرية ليصبح قطاع الموارد البشرية والخدمات الشاملة، وتعديل المسمى الوظيفي لمنصب العضو المنتدب للقطاع ليصبح العضو المنتدب للموارد البشرية والخدمات الشاملة ويستمر بشغل المنصب هشام أحمد الرفاعي.
٭ ثانيا: المجموعات التابعة لقطاع الموارد البشرية والخدمات الشاملة:
1 ـ مجموعة الشؤون الإدارية: تعديل مسمى مجموعة الشؤون الإدارية إلى مجموعة الموارد البشرية ودمج مجموعة التدريب مع مجموعة الشؤون الإدارية ليصبح منصب نائب العضو المنتدب للتدريب مع منصب نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية تحت مسمى نائب العضو المنتدب للموارد البشرية ويستمر بشغل المنصب عبداللطيف العازمي.
تعديل تبعية دوائر المجموعة الموارد البشرية لتشمل الآتي:
٭ دائرة الموارد البشرية والتطوير.
٭ دائرة التوظيف والتعويضات.
٭ دائرة التخطيط ومساندة التدريب.
٭ دائرة التدريب وتطوير كفاءات العاملين.
2 ـ مجموعة الخدمات الشاملة: تعديل المسمى الوظيفي لمنصب نائب العضو المنتدب للعلاقات ليصبح نائب العضو المنتدب للخدمات الشاملة.
تعديل تبعية الدوائر المجموعة الخدمات الشاملة لتشمل الآتي:
٭ دائرة العلاقات.
٭ الدائرة التجارية والخدمات.
٭ دائرة الصحة والسلامة والأمن والبيئة نقل تبعية الدائرة من قطاع التخطيط والمالية.
٭ دائرة تقنية المعلومات نقل تبعية الدائرة من قطاع التسويق العالمي.
وقالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» ان قرار التعديلات التنظيمية في قطاع الموارد البشرية «سارٍ»، إذ انه لا يتعارض مع قرار سمو ولي العهد الصادر بوقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة لمدة 3 أشهر، إذ انه لا يحتوى على أي قرارات بالنقل والترقية والندب والإعارة والتعيين، ولذلك، فالتعميم الذي صدر سار ولم يتم وقفه.

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