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43 5 % من إنفاق القطاع النفطي خلال 2022/2023 داخل الكويت

12/6/2023 11:03:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أكدت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» حرص مؤسسة البترول الكويتية على إشراك القطاع الخاص في الأنشطة والاستثمارات والخدمات المساندة الحالية والمستقبلية، إضافة إلى خلق صناعات تحويلية تعتمد على مخرجات القطاع النفطي من المنتجات النفطية لإنشاء قيمة محلية تنافسية ومستدامة، وبالمثل تسعى إلى تعظيم حصة القطاع الخاص المحلي من إنفاق المؤسسة وشركاتها التابعة.
وكشفت المصادر انه ضمن مساعي المؤسسة لتعظيم الإنفاق المحلي في توريد المواد والخدمات لأنشطة القطاع النفطي، نجحت المؤسسة بزيادة نسبة الانفاق على مواد/ خدمات/ مشاريع/ وغيرها من القطاع الخاص المحلي (الموردين والمقاولين المحليين) بحيث وصلت إلى 43.5% في العام المالي 2022/2023. وأشارت إلى ان المؤسسة وشركاتها التابعة تقوم بإيجاد فرص صناعية للقطاع الخاص المحلي لتوفير المواد المصنعة للقطاع النفطي عن طريق توسعة المصانع القائمة و/أو إنشاء مصانع جديدة داخل الكويت، وكذلك تطوير وزيادة نطاق الخدمات المقدمة من موفري الخدمات المحليين للقطاع النفطي، ومن هذا المنطلق قامت المؤسسة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة بتحديد 10 فرص استثمارية لمواد وخدمات للإعلان عنها من خلال الهيئة العامة للصناعة. وذكرت ان المؤسسة تعمل على تسهيل توفير أراض مناسبة للقطاع الخاص المحلي لإقامة مصانع جديدة مرتبطة بأعمال القطاع النفطي، حيث تم الحصول على موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية للبدء بدراسة الجدوى التفصيلية للمنطقة الصناعية البترولية، حيث تهدف المنطقة الصناعية البترولية إلى توسيع القاعدة الإنتاجية المحلية في الصناعات والخدمات المرتبطة بالقطاع النفطي، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل للكويتيين، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الصناعة النفطية المحلية من المواد والخدمات بالسرعة الممكنة وبتكلفة أقل وجودة عالية.
ونحو توفير صناعة نفطية محلية متطورة تعمل مؤسسة البترول على توفير اللقيم المناسب من مخرجات عمليات القطاع النفطي من المنتجات النفطية ليتم استغلاله من قبل القطاع الخاص في خلق صناعات تحويلية، ومن جانب آخر جار المضي قدما بتنفيذ الفرص الاستثمارية المعتمدة ضمن برنامج المحتوى المحلي، فقد تمت دراسة وطرح مجموعة من الفرص الصناعية على مستثمرين محليين لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الصناعة النفطية الكويتية، حيث تلعب المؤسسة دورا هاما في توفير اللقيم المناسب من مخرجات عملياتها للقطاع الخاص المحلي لاستخدامه في تصنيع منتجات لاحقة ذات قيمة مضافة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني. وحول الفرص التي تم طرحها أو الإعلان عنها فهي تتمثل في مشروع تحويل المواد الحفازة المستهلكة إلى معادن، حيث تم طرح المزايدة في 27 ديسمبر 2022، وتم استلام عطاءات المزايدة في يونيو 2023، وفرصة صناعة ماليك آنهايدرايد، حيث تم الإعلان عن تعبيرات الاهتمام بالفرصة في الجريدة الرسمية حيث تم الحصول على 3 تعبيرات عن الاهتمام في شهر سبتمبر 2022، ويتم حاليا تنفيذ خطة العمل للمضي قدما في طرح الفرصة حسب الجدول الزمني المعتمد، وأخيرا هناك فرص صناعة الكبريت حيث يتم حاليا تنفيذ خطة العمل للمضي قدما في طرح الفرص حسب الجدول الزمني المعتمد.
كما قامت المؤسسة بالإعلان عن 10 فرص استثمارية (مواد وخدمات) من خلال هيئة الصناعة.
خلق فرص عمل للكفاءات الوطنية
تدعم مؤسسة البترول وشركاتها التابعة المحتوى المحلي من خلال تنمية القوى العاملة الوطنية عن طريق خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكويتيين في القطاع الخاص المحلي، وتطوير قدراتهم وخبراتهم أثناء عملهم في القطاع الخاص العامل مع المؤسسة وشركاتها التابعة.
دعم وتمكين المبادرين
تستمر مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بتسهيل إجراءات إشراك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستقطابهم في مشاريع القطاع النفطي عن طريق النظام الإلكتروني «منصة بادر» بشروط ميسرة وسهلة لتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مناقصات القطاع النفطي، ومن ضمن مساعي المؤسسة لتطوير مشاركة القطاع الخاص في التوسع بمحطات التجزئة والأنشطة الرديفة، تتم حاليا دراسة إشراك القطاع الخاص (المبادرين) في أنشطة محطات التجزئة والمحطات المستقبلية.

MENAFN06122023000130011022ID1107549710

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