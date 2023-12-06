بوبيان يقيم معرضه السنوي لمشاريع التطوير الداخلي



المحري: حريصون على إظهار التقدير للموظفين المهتمين بالتطوير من خلال معرض «Lean» السنوي الحسينان: المعرض فرصة لإحداث تغيير إيجابي يحقق التطور والنمو المتصاعد للبنك والحفاظ على الريادة

نظم بنك بوبيان معرضه السنوي السادس لمشاريع التطوير الداخلي المطبقة على طريقة وبرنامج Lean Management Program بهدف التأثير الإيجابي على تطوير آلية العمل وتسريعها سعيا لدعم الإبداع والابتكار لمبادرات موارده البشرية لتحسين الأداء بما ينعكس إيجابيا على خدمة العملاء.وافتتح المعرض نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والإدارة المالية والخزانة والإدارة القانونية عبدالسلام الصالح وعدد من قياديي البنك بجانب عدد من الحضور من جامعة الكويت وشركة الاتصالات STC.وتعليقا على المعرض، قال الرئيس التنفيذي للعمليات عبدالله المحري: يحرص بنك بوبيان على إظهار التقدير للموظفين المهتمين بالتغيير والتطوير من خلال معرض Lean السنوي، ونحن سعداء بنجاح مشاريع تمت من قبل موظفي بوبيان من مختلف الإدارات مما يجعلنا متميزين بالتطوير المستمر. وتتقدم إدارة بوبيان بالشكر الى جميع المشاركين، ونحن مستمرون بهذا المعرض السنوي إن شاء الله لدعم وتقدير إبداعات الموظفين.من جانبه، قال مساعد المدير العام لمركز إدارة التغيير في بنك بوبيان عبدالله الحسينان: يسعى بنك بوبيان دائما إلى تطوير بيئة العمل الداخلية التي تطلق قوى الإبداع والابتكار لدى جميع العاملين في البنك وبما يضمن النمو المتصاعد والحفاظ على الريادة وتحقيق الأهداف الرئيسية للبنك.وأضاف: تعتمد منهجية Lean على اتباع أساليب وممارسات ممنهجة من شأنها تغيير المفهوم التقليدي لتنظيم سير العمل وتحقيق نمو مستدام لتسهم في تطوير وتحسين إنتاجيته ومطابقته لأعلى المواصفات بسهولة ويسر.وأوضح أن معرض مشاريع التطوير الداخلي يهدف إلى خلق بيئة عمل تشجع الموظفين على تحديد فرص التطوير من خلال التحديات التي يواجهونها خلال أداء مهام وظائفهم اليومية وتحويل هذه الفرص إلى مشاريع يتم العمل عليها، ويكون لها تأثير إيجابي على تطوير وتسريع آلية العمل التي تنعكس إيجابيا على العملاء والموظفين.وخلال هذا العام شارك نحو 11 مشروعا مقدما من موظفي بعض الإدارات بالبنك، حيث قاموا خلال المعرض بعرض مشاريعهم وشرح تفاصيلها والإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور.وتعتبر Lean منهجية عالمية تتبناها العديد من المؤسسات لتسريع إجراءاتها، وتقليل التكاليف من خلال إزالة عوامل الهدر والتركيز على العملاء والجودة المقدمة للخدمات والمنتجات.وتقوم إدارة التطوير المستمر بالبنك بتدريب مجموعة من الموظفين سنويا على منهج Lean وتقديم الدعم والخبرات اللازمة لإتمام المشروع من خلال موظفين مختصين وذوي كفاءة وخبرة عالية في هذا المجال.