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الأهلي يطلق حملة حول راتبك وإخذ البشارة

12/6/2023 11:03:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إطلاقه حملة «حول راتبك وإخذ البشارة» والتي تتضمن زيادة مميزات تحويل الراتب لتقديم قيمة استثنائية للعملاء، حيث قام البنك من خلال هذه الحملة بزيادة العروض المتعلقة بالهدايا النقدية الفورية والمكافــــآت الحصرية لجمهور عملاء أوسع.
وقد صرحت جهير معرفي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي: ملتزمون بالاستمرار بتعزيز المكافآت والفوائد التي نقدمها لعملائنا، ويجسد برنامج تحويل الرواتب لدينا التزامنا بتقديم قيمة عالية. وكجزء من المميزات، سيحصل العملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى البنك الأهلي الكويتي على هدية نقدية فورية بناء على مبلغ الراتب المحول، بالنسبة للرواتب بقيمة 1000 دينار وما فوق، سيتلقى العملاء هدية نقدية فورية بقيمة 1000 دينار، أما بالنسبة للرواتب بين 400 و999 دينارا، سيقدم البنك الأهلي الكويتي هدية نقدية فورية بقيمة 500 دينار، وسيحصل عملاء الراتب أيضا على بطاقة الأهلي Visa Signature مدى الحياة مجانا وفرصة للفوز بسيارة GMC Yukon كل ربع سنة. وتتماشى هذه المزايا الجديدة مع التزام البنك الأهلي الكويتي بتوفير مكافآت شخصية وجاذبة للعملاء عبر نطاق واسع من مستويات الدخل، مما يضمن أن يتمكن الأفراد من الاستفادة من العروض الحصرية المصممة لتلبية احتياجاتهم الفريدة. وأضافــــت معرفي: عرضنا الأخير هو شهادة على الجهد الذي نكرسه لتجاوز توقعات عملائنا وتعزيز العلاقات طويلة الأمد مع قاعدتنا المتنوعة، ونحن ملتزمون بتقديم مكافآت ذات فائدة للجميع بغض النظر عن مستوى دخلهم. ويؤكد التزام البنك الأهلي الكويتي المستمر بتطوير برنامج مكافآته الاهتمام الذي يوليه لتعزيز المبادرات المرتكزة حول العميل وتقديم فوائد ملموسة تثري رحلة التمويل لجميع العملاء.
منذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا. ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بحيث يهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم على حقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على منتجات البنك والاستفادة من الخدمات الرقمية وغيرها.

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