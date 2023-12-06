أسواق المال نظمت ورشة عمل توعوية حول التقنيات المالية

MENAFN - Al-Anbaa) نظمت هيئة أسواق المال ورشة عمل توعوية لدى الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) في 4 ديسمبر الجاري، حيث تأتي ضمن الفعاليات العديدة التي تتضمنها حملة توعوية واسعة النطاق خصصتها الهيئة للتوعية بالتقنيات المالية تمتد على مدار شهر ديسمبر الجاري بهدف التعريف بتلك التقنيات والأحكام المنظمة لها والخدمات المقدمة في إطارها.وتندرج الورشة ضمن مشروع الهيئة لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري باعتبار التقنيات المالية واحدة من مرتكزات الشمول المالي الرئيسية، وشهدت حضورا متميزا من طلبة الكلية، وتولى تقديمها كل من: زهراء الموسى مدير وحدة التقنيات المالية بالتكليف، وعبدالله الشامري المحلل الأول لدى وحدة التقنيات المالية، وألطاف الفرج المحلل لدى وحدة التقنيات المالية. هذا، وقد بدأت الورشة بتعريف التقنيات المالية باعتبارها وسائل تقنية لتقديم والحصول على الخدمات المالية بما يعظم الفائدة لمقدمها والمستفيد منها على حد سواء، كما عرضت لتاريخ التقنيات المالية الذي يعود لعام 1858 وأبرز مراحل تطورها.وانتقلت الورشة بعد ذلك لاستعراض النمو العالمي في قطاعات التقنيات المالية خلال العقد الحالي، قبل أن تخصص حيزا مطولا لمناقشة الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة في إطار الكتاب التاسع عشر المشار إليه، والتي تضم خدمتين رئيسيتين،أولاهما تتمثل في خدمة «التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية»، والتي تتيح قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين باستثمار أموالهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير قنوات تمويل أخرى بخلاف القنوات التقليدية بما يساعد على زيادة مستوى السيولة في السوق، ويتيح فرصا استثمارية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال.أما ثانيتهما، فتتمثل في خدمة «مستشار الاستثمار الآلي» المعروفة بنصيحة الروبوت أو النصيحة الآلية أو الرقمية، والتي يعول عليها كثيرا لتطوير خدمة الاستشارات المالية، وإتاحة هذه الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع وجعلها ذات جدوى مادية أكبر... وورشة سلوكيات وممارسات التداول غير المشروعةنظمت هيئة أسواق المال ورشة عمل توعوية في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت في 4 ديسمبر الجاري، حيث تندرج الورشة في إطار مشروع الهيئة لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري الذي يستهدف توعية مختلف الشرائح المجتمعية بما فيها بطبيعة الحال الفئات الطلابية في المجال التعليمي الجامعي.

هذا، وقد تولى مهام تقديم الورشة التي شهدت حضورا متميزا من طلبة الكلية سليمان حمد سليمان الموسى مدير إدارة متابعة عمليات الأسواق، وقد بدأت الورشة بنظرة عامة على آلية التداول شملت تعريف بورصة الكويت ونظامها للتداول الإلكتروني، إضافة إلى تعريف الورقة المالية بأشكالها المختلفة، لاسيما الأسهم والسندات والخيارات والمشتقات المالية ووحدات الصناديق، وكذلك قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية.

وانتقلت الورشة بعد ذلك لاستعراض توزع الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق بسوقيها: الأول والرئيسي، وفترات التداول في البورصة وآليته، وكذلك مؤشرات السوق، أما التعريف بسلوكيات التداول الخاطئة فقد استأثر بالنصيب الأكبر من الورشة، حيث عرضت الموسى لهذه السلوكيات سواء ما ورد منها في قانون الهيئة أو في لائحته التنفيذية.

كما عرض للعقوبات والجزاءات المترتبة بحق مرتكبي هذه السلوكيات وتدرجها، مع التركيز على أبرز هذه السلوكيات، كالتداول أثناء حيازة معلومات داخلية أو استغلالها، والاحتيال والتلاعب في التداول وأنواعها وصورها، وانتهاء بالآثار السلبية المترتبة على التداولات المضللة، لينتقل بعدها لاستعراض تفصيلي للممارسات غير المشروعة في التداول بأنواعها وصورها، والفوارق الرئيسية بين التداولات الطبيعية والمضللة.

من جانب آخر، تم استعراض مفهوم المحافظ الاستثمارية التي يتم إنشاؤها لدى الشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال بمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار، والتطرق إلى الخطوات والإجراءات التي يتم من خلالها إنشاء محفظة استثمارية لدى مديري المحافظ الاستثمارية في الكويت، ومعرفة الحقوق والواجبات الخاصة بعملاء المحافظ الاستثمارية.