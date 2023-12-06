بيتك يحصد جائزة بنك العام 2023 من مجلة ذي بانكر



عبدالوهاب الرشود: الجائزة تعد اعترافاً بدور «بيتك» في قيادة الصناعة المصرفية الإسلامية

نحظى بثقة العملاء في منتجات «بيتك».. ونوازن بين الابتكار وتقديم أفضل الحلول المصرفية

مكانة «بيتك» الريادية تعكس إمكاناته الهائلة وقدرته العالية على قيادة صفقات تمويلية عملاقة التحول الرقمي للخدمات المصرفية محطة مهمة بمسيرة «بيتك» لتعزيز كفاءته وأدائه المالي



حصد بيت التمويل الكويتي (بيتك) جائزة بنك العام - الكويت لعام 2023 من المجلة المصرفية العريقة «ذي بانكر»، التابعة لمجموعة «فايننشال تايمز» العالمية.

وتستند معايير اختيار المؤسسات الفائزة بجوائز «ذي بانكر» إلى قدرتها على تقديم أداء مالي قوي والمزايا الاستراتيجية التي يتمتع بها سواء من خلال الاستثمار بالتكنولوجيا الجديدة أو التوصل إلى طرق مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة لتوسيع أعمالها وزيادة رضا العملاء.

وتعليقا على اختيار «بيتك» بنك العام، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود: «ان هذه الجائزة لها صدى خاص، فاليوم، لا يعد تكريمنا كبنك العام على مستوى الكويت شهادة فقط على ما يتمتع به فريقنا من خبرات ومؤهلات ومهارات عالية، ولكنه يمثل أيضا اعترافا بالدور المهم لـ(بيتك) في قيادة الصناعة المصرفية الإسلامية».

وأضاف أن ما حققه «بيتك» من نتائج مالية قياسية ونمو مستدام جاء نتيجة التنفيذ الأمثل للاستراتيجية، والأداء التشغيلي القوي، ومراعاة الممارسات المصرفية المسؤولة، وإدارة المخاطر، وتعزيز الملاءة المالية والجدارة الائتمانية لمجموعة «بيتك».

ولفت إلى المكانة الريادية التي يتمتع بها «بيتك» باعتباره أكبر بنك في الكويت من حيث حجم الأصول، وتصدره قائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية. وهو ما يعكس الإمكانات الهائلة التي يتفوق بها «بيتك» وقدرته العالية على دعم الشركات وقيادة صفقات تمويلية عملاقة.

من جهة أخرى، ذكر الرشود أن تكريم «بيتك» يعكس الثقة المستمرة للعملاء بالمنتجات والخدمات التمويلية المبتكرة التي يوفرها البنك، وقوة علامته التجارية في الأسواق التي يعمل فيها، والقيمة المضافة التي يوفرها للعملاء من خلال استراتيجية الابتكار وتبني أحدث الحلول الرقمية العالمية في الصناعة.

وأوضح الرشود أن الجوائز العديدة التي حصدها البنك مؤخرا ومن ضمنها هذه الجائزة، تؤكد نجاح نموذج أعمال «بيتك» وجودة خدماته وكفاءة استراتيجية التحول الرقمي، وريادته في مختلف المجالات بما يعزز مكانته وقوة علامته التجارية ومتانة وضعه المالي.

وعن التزامه بالابتكار التكنولوجي من خلال الخدمات المصرفية الرقمية المتقدمة التي يوفرها البنك لعملائه، أشار الرشود إلى بنك «تم» الرقمي، الذي أطلقه «بيتك» مؤخرا، وهو أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت.

كما لفت إلى إطلاق خدمة مبتكرة تعتبر الأولى من نوعها في الكويت تعتمد على خاصية التعرف على السمات البيومترية للوجه Liveness Face Matching عند زيارة أي من فروع «بيتك».

وقال إن التحول الرقمي للخدمات المصرفية يشكل محطة مهمة في مسيرة «بيتك» المصرفية، نظرا إلى أنه ساعد في تعزيز كفاءة البنك وأدائه المالي، وتحقيق ربحية قوية، والانفراد في تقديم خدمات مبتكرة ذات جودة عالية من خلال بنية تحتية رقمية متطورة تواكب تطلعات العملاء.

وأكد الرشود أن النهج الذي يتبعه «بيتك» يقوم على الموازنة بين الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا وبين تقديم أفضل الحلول المصرفية التي تتناسب مع احتياجات العملاء.

وأضاف أن هذا النهج ساعد في تحسين تجربة العملاء وجعل حياتهم أكثر سهولة دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وذلك من خلال وسائل سريعة وآمنة تحقق تطلعاتهم وتثري نمط حياتهم.

تجدر الإشارة إلى أن «بيتك» حقق قفزات نوعية في سرعة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، من خلال تبني أحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية، فضلا عن تبوؤ مكانة رائدة في سوق الصكوك والخدمات المالية الإسلامية.

كما نجح في تعزيز سمعته المؤسسية وتفوقه في تطوير الأعمال والمنتجات، والقدرة على تلبية احتياجات العملاء المتنوعة في جميع القطاعات.ويزخر «بيتك» بمجموعة قوية من الأنشطة والمتنوعة والخدمات الاستثمارية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة التي تتبنى أحدث التقنيات والمعايير المالية العالمية.الجدير بالذكر أن مجلة «ذي بانكر» التي تأسست منذ عام 1926 تهتم بنشر المعلومات الاقتصادية والمالية للقطاع المالي العالمي وحظيت بسمعة طيبة في تقديم التقارير الموضوعية والواضحة.بالنسبة لجوائز بنك العام، تشرف لجنة مختصة من المحررين ومتخصصين من مختلف القطاعات والدول على مدار 5 أشهر على معايير ترشيح الفائزين. ولهذه الأسباب وغيرها، تعد جوائز «بنك العام» من بين الجوائز الأكثر شهرة وتقديرا على نطاق واسع في الصناعة المصرفية.