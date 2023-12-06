عصام الصقر تزويد أبنائنا بالمعرفة المالية استثمار في مستقبل الكويت



البنك حصد مؤخراً الجائزة البرونزية عن برنامج Bankee ضمن فئة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية سيوفر تدريباً لأكثر من 15 ألف طالب وبمشاركة 4 آلاف معلم ويعكس التزام البنك تجاه تعزيز الشمول المالي

نظّم بنك الكويت الوطني زيارة خاصة إلى مدرسة أم عطية الأنصارية الابتدائية- بنات، وذلك للاطلاع على سير برنامج «Bankee» بالمناسبة مع إطلاقه رسميا خلال العام الدراسي الحالي.وقامت الإدارة التنفيذية للبنك بجولة إلى المدرسة للاطلاع على أبرز تطورات تطبيق برنامج «Bankee» في المدارس بهدف زيادة الوعي والثقافة المالية لدى طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وشركة شركة كرييتف كونفيدينس.وشارك نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر في الزيارة إلى جانب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي والأمين العام المساعد للوقاية في نزاهة المهندسة أبرار الحماد.وشهدت الزيارة حضورا كبيرا من أولياء أمور الطلاب الذين تفاعلوا مع أبنائهم حول مميزات البرنامج، كما أبدوا سعادة كبيرة بما لمسوه من تغيرات إيجابية تتمثل في تطور سلوكيات أبنائهم وثقافتهم المالية، كما ناقشوا المعلمين والمعلمات حول أثر تطبيق البرنامج على الطلاب.وتعرف المشاركون في الزيارة على كل التفاصيل الخاصة بتطبيق برنامج Bankee، من تجربة البنك الافتراضي الذي يسمح لهم بالحصول على حساب مالي يتم التداول فيه باستخدام عملة «Bankoz» الافتراضية، وكيفية حصول الطلبة على المكافآت نتيجة تراكم عملة البرنامج في حساباتهم، حيث زاروا الفصول الدراسية للاطلاع على كيفية تحول البرنامج ليصبح جزءا من الحياة اليومية للطلبة داخل الفصول، كما اطلعوا على كيفية حصولهم على جوائز مقابل الأداء والسلوك المتميز.وشجع نجاح البرنامج في المرحلة التجريبية المدارس والطلبة والطالبات على الاستفادة منه والانضمام إليه، حيث تم تسجيل 30 مدرسة حتى الآن بعد تقدم 150 مدرسة، إضافة إلى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة لصعوبات التعلم (مدرسة جون الكويت)، كما يستفيد من برنامج «Bankee» أكثر من 15000 طالب وطالبة بمشاركة 4000 معلم.كما أطلق برنامج «Bankee» موقعه الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل «انستغرام، تيك توك ويوتيوب»، لتمكين جميع المشاركين من الاستفادة من المحتوى المقدم والأنشطة والفعاليات في مختلف المدارس على مدار العام.وبهذه المناسبة، قال الصقر: نحن سعداء بهذا الصدى الكبير الذي يحدثه برنامج Bankee داخل المنظومة التعليمية الكويتية ومساهمته بخطوات فاعلة في تعزيز الشمول المالي وزيادة الثقافة المالية بين طلاب المدارس الحكومية والخاصة في الكويت.وأضاف قائلا: إن تزويد أبنائنا بالمعرفة المالية هو استثمار في مستقبلنا، فمن خلال مدهم بالمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة، فإننا نضعهم على طريق النجاح والازدهار.وأوضح الصقر أن البرنامج يستهدف إمكانية وصول طلاب المدارس إلى المعرفة المالية التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات اتخاذ قرارات مالية صائبة طوال حياتهم.وأضاف: برنامج Bankee هو جزء من التزام البنك تجاه تعزيز الشمول المالي بين كل شرائح المجتمع، حيث يسخر البنك كل إمكاناته وخبراته الطويلة لتقديم مساهمة قوية تساعد في نشر الوعي بأهمية الاستقرار المالي للجيل الحالي من الشباب الكويتي.ويذكر أن البنك حصد مؤخرا على الجائزة البرونزية من Qorus عن برنامج Bankee ضمن فئة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) حيث تعد تلك الجائزة تقديرا للابتكارات التي تقوم بها المؤسسات لدمج الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أنشطتها.ويعد «Bankee» البرنامج الأول من نوعه الذي يقدمه بنك الكويت الوطني إلى المجتمع بهدف إثراء الشمول المالي وخاصة بين الطلبة في المدارس لضمان تحسن مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع بشكل مستدام في المستقبل، حيث دشن البنك رسميا البرنامج خلال شهر أكتوبر الماضي بالتعاون مع وزارة التربية ونزاهة.يهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة والطالبات بالمفاهيم والممارسات الاقتصادية الأساسية كالكسب والصرف والتوفير والالتزامات المالية من خلال تطبيق نظام في الفصل المدرسي يحاكي النظام الاقتصادي الواقعي من خلال أساليب عملية وبيئة تفاعلية.